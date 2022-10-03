Журналістка вважає, що немає нічого більш допоміжного, ніж допомагати іншим

Як не з'їхати з глузду під час війни?

Кажуть, що немає нічого більш допоміжного, ніж допомагати іншим.

Переклала українською конспект "Техніки екстреної психологічної допомоги" від Спартака Субботи.

Тепер кожного разу, коли тремчу, то стрибаю або якось активно рухаюся, а раніше не знала, як треба, і намагалася зігрітися і розслабитися.

Будь ласка, користуйтеся і НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ до інших.

ПЛАЧ

Основне завдання: вислухати.

1. Не залишайте потерпілого самого.

2. Встановіть фізичний контакт з потерпілим (візьміть за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте його по голові).

3. Не намагайтеся заспокоїти потерпілого. Дайте йому можливість виплакатися і виговоритися, виплескати з себе горе, страх, образу.

4. Застосуйте прийоми активного слухання: періодично "агакайте", "такайте", хитайте головою, тобто підтверджуйте, що слухаєте і співчуваєте; повторюйте за потерпілим уривки фраз, у яких він висловлює свої почуття; говоріть про свої почуття і почуття потерпілого.

5. Не ставте питань, не давайте порад.

АПАТІЯ

1. Поговоріть з потерпілим. Спитайте: "Як тебе звати?"; "Як ти почуваєшся?"; "Чи хочеш їсти?".

2. Проведіть потерпілого до місця відпочинку, допоможіть зручно влаштуватися (обов’язково зняти взуття).

3. Візьміть потерпілого за руку або покладіть свою руку йому на чоло.

4. Дайте потерпілому можливість поспати чи просто полежати.

5. Якщо немає можливості відпочити — більше говоріть з ним, спонукайте до будь-якої спільної діяльності (прогулятися, випити чаю, допомогти оточуючим і таке інше).

СТУПОР

Основне завдання:

1. Зігніть потерпілому пальці на обох руках та притисніть їх до низу долоні. Великі пальці мають бути виставлені назовні.

2. Кінчиками великого і вказівного пальців помасажуйте потерпілому точки на лобі: рівно посередині між лінією росту волосся і бровами, прямо над зіницями.

3. Долонь своєї іншої руки покладіть на груди потерпілого. Підлаштуйте своє дихання під ритм його дихання.

4. Людина, яка знаходиться в ступорі, може чути й бачити. Тому говоріть йому на вухо тихо, повільно і чітко те, що може викликати сильні емоції (краще негативні).

РУХОМЕ ЗБУДЖЕННЯ

1. Застосуйте прийом "захват": станьте позаду потерпілого, просуньте руки під його пахви, притисніть до себе і трохи перехиліть назад.

2. Ізолюйте потерпілого від оточуючих.

3. Масажуйте "позитивні" точки. Говоріть спокійним голосом про почуття потерпілого. ("Тобі хочеться щось зробити, аби це припинити? Ти хочеш втекти, сховатися від того, що відбувається?").

4. Не сперечайтеся з потерпілим, не ставте питань, у розмові уникайте фраз з часткою "не" щодо небажаних дій. Наприклад: "Не біжи", "Не розмахуй руками", "Не кричи").

5. Пам’ятайте, що потерпілий може зашкодити собі та іншим.

АГРЕСІЯ

1. Мінімізуйте кількість оточуючих.

2. Дайте потерпілому можливість "випустити пар" (наприклад, виговоритися або "побити подушку").

3. Доручіть йому роботу, що пов'язана з високим фізичним навантаженням.

СТРАХ

1. Покладіть руку потерпілого собі на зап’ясток, щоб він відчував ваш спокійний пульс. Це буде для нього сигналом: "Я зараз поруч, ти не сам!".

2. Дихайте глибоко і рівно. Спонукайте потерпілого дихати з вами в одному ритмі.

3. Якщо потерпілий говорить, слухайте його, висловлюйте зацікавленість, розуміння, співчуття.

4. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м’язів тіла.

ІСТЕРИКА

1. Створіть спокійні умови, за можливості — попросіть глядачів відійти. Залиштеся з потерпілим наодинці, якщо це безпечно для вас.

2. Несподівано вчиніть дію, що може сильно здивувати (дати ляпаса, облити водою, з грюкотом киньте щось на підлогу, різко крикніть на потерпілого).

3. Говоріть з потерпілим короткими фразами, впевненим тоном ("Випий води", "Вмийся").

4. Після істерики людина почувається знесилено. Покладіть її спати. До прибуття фахівця слідкуйте за його станом.

5. Не потурайте бажанням потерпілого.

МАЯЧІННЯ

1. Зверніться до медпрацівників, викличте бригаду швидкої психіатричної допомоги.

2. До прибуття спеціалістів слідкуйте, щоб потерпілий не нашкодив собі та оточуючим. Приберіть від нього предмети, що являють собою потенційну небезпеку.

3. Ізолюйте потерпілого від оточуючих та не лишайте його наодинці.

4. Говоріть з потерпілим спокійним голосом. Погоджуйтеся з ним, не намагайтеся переконати у чомусь.

НЕРВОВЕ ТРЕМТІННЯ

1. Потрібно посилити тремтіння. Візьміть потерпілого за плечі та сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд.

2. Продовжуйте розмовляти з потерпілим, інакше він може сприйняти ваші дії як напад.

3. Після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість відпочити. Бажано вкласти його спати.

Під час нервового тремтіння заборонено:

- обіймати потерпілого або притискати його до себе;

- вкривати потерпілого чимось теплим;

- заспокоювати потерпілого, казати, щоб він опанував себе.

Оригінал конспекту про всяк випадок надаю у коментарях, написала у фейсбуці Софія Касьяненко.