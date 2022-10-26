Український журналіст Юрій Бутусов розповів, чим дії Путіна 20 років тому нагадують те, що відбувається сьогодні

20 років "Норд — Осту": під час штурму театру 40 чеченців не вбили жодної людини, а російський спецназ убив 125 заручників

26 жовтня відбулася одна з найганебніших і найскандальніших антитерористичних операцій в історії, де численні терористи під час штурму не вбили і навіть не поранили жодного заручника і жодної людини взагалі, але російський спецназ безжально вбив 125 заручників і всіх 40 чеченців. Подібних прикладів у світовій історії немає, а за кількістю жертв це одна з найкривавіших спецоперацій.

Обставини трагедії шокують навіть, якщо читати офіційні дані російської прокуратури.

23 жовтня театральний центр на Дубровці у Москві захопило 40 чеченців, включаючи 20 жінок, під командуванням Мовсара Бараєва. Путін проводив у цей час операцію в Ічкерії, тобто як і в Україні російські війська бомбили і вбивали всіх поспіль, і люди були в розпачі. Бараєв вимагав припинити вбивства в Ічкерії та вивести російські війська.

Бараєв взяв у заручники 900 осіб, у залі було встановлено три бомби, виготовлені зі 152 мм снарядів, жінки отримали заряди вибухівки та пояси шахідів для самопідриву, і сіли серед заручників. Бійці Бараєва мали 18 автоматів та 20 пістолетів, понад 100 ручних гранат, та контролювали підходи до будівлі.

У 2018 році Путін зізнався, що він наказав штурмувати, жодних переговорів російська влада вести не збиралася.

За два дні чеченці застрелили двох заручників, та ще трьох людей, які проникли до будівлі. Загалом від рук чеченців 24-25 жовтня, таким чином, загинуло 5 людей. А 26-го розпочався штурм.

О 5:10 26 жовтня російський спецназ почав закачувати через вентиляцію нервово-паралітичний газ, а о 5:30 розпочався штурм.

Відразу ж з’ясувалося, що штурм був бездарно спланований.

Зал був великий, у будівлі був протяг, газ не міг його одразу заповнити, і чеченці одразу помітили загрозу, раптовості не було. Газ не подіяв одразу, і в низці приміщень, де були автоматники і сам Бараєв газ взагалі не надійшов. Тому під час штурму виникла коротка стрілянина на вході до центру. Довгого бою бути не могло, Бараєв не мав ні гранатометів, ні навіть запасу патронів.

І раптом виявилось, що чеченські терористи... відмовилися вбивати.

Бараєв і його люди загинули всі до одного, але жоден з них не зробив під час штурму жодного пострілу в заручників, не висадили в повітря жодну бомбу і жодну гранату!

Згідно з російською експертизою, всі загиблі під час штурму загинули внаслідок отруєння газом!

Виявляється, російські спецслужби не приділили жодної уваги порятунку заручників. Не були підтягнуті швидкі допомоги, не видано антидоту для реанімації отруєних, лікарям нічого не сказали про газ і отруєння, не організували евакуацію і не пояснили, як треба рятувати людей, які отруїлися. В результаті багато заручників загинули вже внаслідок невмілих дій рятувальників.

Ще гірше те, що більшість тих, хто вижив, на все життя отримали хронічні захворювання внаслідок отруєння газом.

Російська влада і медіа ніяк не коментували той факт, що чеченці вважали за краще загинути, але не вчинили масового вбивства, для якого все було готове. Адже це означало, що терористи мали принципи та ідеали, заради яких вони пішли на смерть.

Путін показав, що люди для нього — це ніщо. Що він готовий вбивати своїх так само як і супротивника, аби домогтися своїх політичних цілей. Ічкерію було розгромлено після героїчної боротьби, на руїнах було побудовано феодальну диктатуру. І через 20 років Путін намагається також знищити всю Україну.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Бутусова