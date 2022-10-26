Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, чем действия Путина 20 лет назад напоминают то, что происходит сегодня

20 лет "Норд — Оста": при штурме театра 40 чеченцев не убили ни одного человека, а российский спецназ убил 125 заложников

26 октября состоялась одна из самых позорных и скандальных антитеррористических операций в истории, где многочисленные террористы во время штурма не убили и даже не ранили ни одного заложника и ни одного человека вообще, но российский спецназ безжалостно убил 125 заложников и всех 40 чеченцев. Подобных примеров в мировой истории нет, а по числу жертв это одна из самых кровавых спецопераций.

Обстоятельства трагедии шокируют даже если читать официальные данные российской прокуратуры.

23 октября театральный центр на Дубровке в Москве захватило 40 чеченцев, включая 20 женщин, под командованием Мовсара Бараева. Путин проводил в это время операцию в Ичкерии, то есть также как в Украине российские войска бомбили и убивали всех подряд, и люди были в отчаянии. Бараев потребовал прекратить убийства в Ичкерии и вывести российские войска.

Бараев взял в заложники 900 человек, в зале было установлено три бомбы, изготовленных из 152 мм снарядов, женщины получили заряды взрывчатки и пояса шахидов для самоподрыва, и сели среди заложников. Бойцы Бараева имели 18 автоматов и 20 пистолетов, более 100 ручных гранат, и контролировали подходы к зданию.

В 2018 году Путин признался, что он дал приказ штурмовать, никаких переговоров российские власти вести не собирались.

За два дня чеченцы застрелили двух заложников, и еще трех человек, которые проникли в здание. Всего от рук чеченцев 24-25 октября, таки образом, погибло 5 человек. А 26-го начался штурм.

В 5:10 26 октября российский спецназ начал закачивать через вентиляцию нервно-паралитический газ, а в 5:30 начался штурм.

Тут же выяснилось, что штурм был бездарно спланирован.

Зал был большой, в здании был сквозняк, газ не мог его сразу заполнить, и чеченцы сразу заметили угрозу, внезапности не было. Газ не подействовал сразу, и в ряде помещений, где были автоматчики и сам Бараев газ вообще не поступил. Поэтому при штурме возникла короткая перестрелка на входе в центр. Долгого боя быть не могло, у Бараева не было ни гранатометов ни даже запаса патронов.

И вдруг оказалось, что чеченские террористы… отказались убивать.

Бараев и его люди погибли все до одного, но ни один из них не сделал при штурме ни одного выстрела в заложников, не взорвали ни одну бомбу и ни одну гранату!

Согласно российской экспертизе, все погибшие при штурме погибли в результате отравления газом!

Оказывается, российские спецслужбы не уделили никакого внимания спасению заложников. Не были подтянуты скорые помощи, не выдан антидот для реанимации отравленных, врачам ничего не сказали про газ и отравление, не организовали эвакуацию и не объяснили, как надо спасать отравившихся людей. В результате многие заложники погибли уже в результате неумелых действий спасателей.

Ещё хуже то, что большинство выживших на всю жизнь получили хронические заболевания вследствие отравления газом.

Российские власти и медиа никак не комментировали тот факт, что чеченцы предпочли погибнуть, но не совершили массовое убийство, для которого все было готово. Ведь это означало, что у террористов были принципы и идеалы, ради которых они пошли на смерть.

Путин показал, что люди для него — это ничто. Что он готов убивать своих так же как и противника, лишь бы добиться своих политических целей. Ичкерия была разгромлена после героической борьбы, на руинах была построена феодальная диктатура. И спустя 20 лет Путин пытается также уничтожить всю Украину.

Источник: Facebook-страница Юрия Бутусова