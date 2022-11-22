Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, на що розраховують російські пропагандисти

Страшний і коварний Путін, який завжди всіх переграє, задумав складний план, який призведе до того, що Захід кине Україну… Такого бояться багато українців. І ці думки активно підтримує російська пропаганда. Постійно роздмухуючи тези, що от цього тижня Захід точно кине Україну.

Той самий страшний і коварний Путін стріляє ракетами по український енергетичній інфраструктурі і тут же намагається через свою пропаганду організувати протести в Україні проти влади через відключення електроенергії, сподіваючись, що це призведе до відставки Зеленського. Сподіваючись, що Зеленський побіжить на перемовини під тиском енергетичного шантажу.

Дуже страшний і коварний план. Який важко побачити здалеку. Так, дійсно, в Україні на жаль є певний відсоток людей який не бачить зв’язку між відключеннями світла і попередніми обстрілами. Тим більше, що російська пропаганда звикла працювати з людьми с конспірологічним мисленням. Проте таких ідіотів все ж не так і багато. І ні до якого політичного протесту це не призведе. Як не призвели до цього всі ці тарифні майдани, які ще до початку війни намагалися організовувати друзі Путіна в Україні і зараз же вони намагаються організувати їх в Європі часів глобального потепління, яка ніяк не хоче замерзати. Тим більше, що до війни була величезна сіра зона. А зараз в Україні все більш ніж прозоре і чорне-біле.

Всі ці теорії змови базуються на тому, що люди очікують від інших людей якихось страшних і заморочених планів. Але таких планів не існує. Бо вони б не працювали, бо при величезній кількості ланцюжків завжди б йшло щось не так, а величезна кількість учасників призвела б до того, що про всі ці плани давно б знали всі навколо. Все завжди набагато простіше.

Та що там Путін. Вихованець пітерської шпани. От є Ілон Маск, видатний геній сучасності. Спочатку купує твіттер, який для нього чемодан без ручки і всі кажуть, що він його купує тільки для того, щоб повернути Трампа і допомогти тому виграти вибори. А потім повертає Трампа через маніпулятивне опитування, фактично референдум, бо будь-яке опитування в соціальних мережах є маніпулятивним, особливо якщо в тебе є мільйони ботів. Як і будь-який референдум. Спитайте про це у британців, де суспільна думка вже вважає, що Brexit то було дуже тупо. От і Маск провів нашвидкоруч свій референдум і розбанив Трампа. Оце геніальна комбінація. Ніхто нічого не зрозумів. Складний план. Дуже складний. Ніхто не здогадався. Рекламодавцям у твіттері це дуже сподобається.

А все насправді просто. Путін сподівається на корисних ідіотів. І вони прямо говорять, що якісь бариги цуплять електрику. А російські ракети тут ні до чого. Бо кума мого двоюрідного племінника має знайому, колишній якої зустрічається тепер з сестрою прибиральниці з Хмельницької АЕС і вони бачили, як вагонами електрику відправляють до Польщі і трішки до Льова. І російська пропаганда знову топорно намагається розділяти українців. Все те, що вони робили давно. Прямо. Відверто. Як прямо і відверто вони крадуть унітази. І це не частина більш коварного плану.

Путін грає на наших слабкостях. Які нам відомі. І головне не підігрувати йому. В тому числі не шукати чорну кішку в темній кімнаті коли відключають світло, особливо якщо її там немає…