Якби Володимир Зеленський одягнув костюм, то на невербальному рівні йшов би сигнал "все гаразд, граємо за правилами, у нас теж все за правилами — у світі все цивілізовано". Але ні!

Що не так із одягом президента Володимира Зеленського під час візиту до США?

Відповідь. НІ-ЧР-ГО. Це сміливе та ідеально точне рішення за унікальних умов унікального завдання. Тобто сліпому копіюванню не підлягає.

Одяг є інструментом комунікації, її невербальною складовою.

Є три рівні передачі повідомлення за живої комунікації: вербальний, паравербальний і невербальний. Це передача інформації у точці. На цьому будується самопрезентація – подача себе та враження, яке формується про вас у перші секунди. Впливає на бажання/небажання вас до себе підпустити.

При виборі одягу у нестандартній ситуації потрібно відповісти на п’ять питань: хто, з ким, де, коли і навіщо (ключове питання). Одяг, як інструмент комунікації, має п’ять параметрів, якими можна "гратися": форма, фактура, колір, крій, деталі.

Готові рішення, тобто правила, доречні за стандартних умов завдання. Якщо хоча б один параметр завдання змінився, готові рішення не працюють. Потрібно знайти нове рішення, розуміючи принципи пошуку.

Володимир Зеленський та Джо Байден під час зустрічі у США

Зустріч Володимира Зеленського та Джозефа Байдена на сьогоднішній день, починаючи з 24 лютого 2022 року, це найважливіша зустріч найвищого рівня на всій планеті. Тобто хто з ким – найважливіші постаті на дошці. Де і коли — на території держави, де працюють цивілізовані правила за часів, коли цивілізовані правила не працюють в Україні та в усьому світі. Навіщо засвідчити значущість особистою присутністю, подяку за підтримку і попросити про ще більше.

Мінімальний принцип ділового характеру одягу виконаний – лікті, коліна, стопи, груди – все тіло Зеленського закрите. Він не футболці та шортах поїхав. І не в сандалях.

Фактура і колір говорять про завдання та їх характер — військові (джинси не передають військовий меседж). Крій, деталі штанів, взуття військові. І одна деталь, дуже важлива – герб на грудях. Усе. Нічого зайвого чи випадкового.

Володимир Зеленський та Джо Байден

Чому не костюм? Діловий костюм є уніформою у сферах стабільності: держслужба, фінанси, юриспруденція. Він є, як мінімум, декларацією про те, що проблеми вирішуватимуть у цивілізованому, тобто правовому полі.

Якби Володимир Зеленський одягнув костюм, то на невербальному рівні йшов би сигнал "все гаразд, граємо за правилами, у нас теж все за правилами — у світі все цивілізовано". Але ні! У світі не працюють правила цивілізованого, шанобливого співіснування держав! Сміливість рішення у тому, щоб заявити правду на території, де тепло та мирно, порушивши звичний спокій.

Сліпо копіювати цей образ не можна. Він продуманий під ситуацію, під статуру є органічним продовженням образу, який використовувався з 24 лютого. Надягніть на чоловіка іншої комплекції і ефекту не буде.