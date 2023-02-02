Головний редактор Ukraine Economic Outlook, викладач курсу макроекономіки "Бізнес-школи МІМ-Київ" Михайло Кухар дав кілька порад бізнесу на воєнний час

Усі хочуть заробити більше, ніж за період раніше.

Навіть якщо не для себе, а для Армії в цей час, я вас розумію: ми з партнером цього року віддали понад 50% не прибутку, а виручки компанії на Перемогу.

Але я по собі знаю: легко бути волонтером "ай ви так?! — Ну отримаєте, ось я за свої власні можу!" — поки ти проживаєш раніше накопичені заощадження.

А далі? — А далі постає питання: як заробляти у війну? Якщо й у мирний час не дуже виходило, як хотілося. Ну от не ідеально.

Я знайшов для себе ряд відповідей і хочу з вами поділитися деякими порадами.

1. Намагайся не заробляти на Своїй Країні у Війну! Не так мало напрямів масштабування виторгу від експортних потоків, яких ти раніше не бачив — використовуй гроші "чужі", а не місцеві! Давай Армії як мінімум половину заробітку доки ми не переможемо! (На податках можеш економити. Де не чесні з тобою – немає сенсу бути чесним із контрагентом).

2. Пам’ятай, що створити продукт – продати – масштабувати – продати ще більше у світі! — Не єдина бізнес-схема зростання персонального доходу!

3. "Принеси користь вже існуючим грошам" — створи сервіси, яких потребують власники вже існуючих капіталів — іноді (тобто часто) це ефективніше, ніж вправлятися в маркетингу — в якому вправляються всі, розігріваючи цей океан "до червоного", якщо ви розумієте про що я…

4. Знайди як ефективно витратити "старі гроші", показавши їм ефективність своєї схеми витрат — так само стара як світ схема, яка спрацьовує і в мирний час і тим більше у війну.

5. Подивися, де у світі немає найпростіших сервісів та торговельних пропозицій, які просто і зрозуміло втілені в Україні (навіть якщо не вами, але ви розумієте як) – і перед вами відкриється цілий океан можливостей на зовнішніх ринках!

Джерело: пост Кухара у Facebook