Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко ("Злий одесит") розповів про новий "вкидання" росіян

Як і очікувалося, росія та її агенти з інших країн почали масштабну ІПСО проти України, а саме, поширення фейку про "колосальні" втрати ЗСУ через деякі іноземні ЗМІ та "джерела, що заслуговують на довіру".

Але, як і буває в російських пропагандистів, ІПСО було реалізовано через одне місце. Але про все по черзі.

Так, з другої половини вчорашнього дня до російського інформаційного простору почали вкидати повідомлення про втрати ЗСУ. При цьому жодне з повідомлень, скажімо так, не мало якої загальної узгодженості за цифрами, що озвучуються.

Локомотивом наративу про "колосальні" втрати ЗСУ став трампіст полковник Дуглас Макгрегор, який в ефірі YouTube-каналу Judging Freedom заявив, що під час зустрічі з Ллойдом Остіном Валерій Залужний йому нібито повідомив про втрати ЗСУ у 257 тисяч осіб, а в самій Україні залишилося всього 18 млн осіб.

Думаю, не всі пам’ятають чи знають, хто такий Макгрегор, а тому нагадаю, що цей "полковник" у 2014 підтримав окупацію Криму росією, про що заявив в ефірі російського RT. 27 лютого 2022 року саме він заявляв, що українська армія розгромлена, а перемога росії очевидна.

Навіть 12 вересня в ефірі програми відомого брехуна та маніпулятора Такера Карлсона Макгрегор заявив, що українська армія розгромлена і таке інше… Ну, ви зрозуміли. Трампістська шістка на півставки кремлівської пропаганди була залучена на всі 146%, тим самим і проваливши ІПСО у зачатку.

Адже всі знають, навіть у Республіканській партії, хто такий Дуглас Макгрегор, скільки коштує його продажна душонка і наскільки "цінні" та "достовірні" його заяви. Але далі більше.

Крім Дугласа Макгрегора в інфополе закинули якесь повідомлення від якогось турецького ЗМІ, Hurseda, який посилається на витік з ізраїльської розвідки про те, що ЗСУ має 157 тис загиблих, 234 тис поранених, а ще тисячі загиблих іноземців, зі США, Польщі, Литви, тощо.

При цьому, за даними цього ЗМІ, а отже, "розвідки" Ізраїлю, у росії втрати склали всього 18 480 осіб. Дивно тільки, чому росія з такими незначними втратами та такими розгромними у ЗСУ, тікала з Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Миколаївської та частини Херсонської областей та оголосила мобілізацію на 300 тисяч?

Таким чином, всього за добу, одразу два джерела, в особі продажного конспіролога Дугласа Макгрегора та інформаційного смітника Hurseda, видали зовсім різні дані про "колосальні" втрати ЗСУ, які відразу були підхоплені російськими пропагандистами.

По суті, завдання поширення цього фейку отримали відразу всі російські силові відомства, але у зв’язку з відсутністю узгодженості та взаємодії, як, втім, і завжди, вони поширили дані, що кардинально відрізняються один від одного. Але знаєте, що найсмішніше?

Дуглас Макгрегор повідомив про втрати ЗСУ у 257 тис осіб, а турецький смітник Hurseda в 157 тисяч. Таке враження, що або куратор Макрегора або Hurseda помилився при передачі методички в одній цифрі, чи сам хтось із виконавців затупив, висвітлюючи наратив.

Загалом масштабна ІПСО вилилася в масштабну ганьбу. Але цікаве в цій історії ось що. Коли російська пропаганда запускає подібні ІПСО, вона намагається через них відвернути увагу від своїх провалів і часто використовує маніпулятивні дані, схожі зі своїми реальними. Це не наш літак збили, а український. Це не нашу колону танків спалили, а українську. Це не наша БТГр у Макіївці злетіла у повітря, а українська.

Дане ІПСО було відповіддю на публікації шановних західних ЗМІ та заяви ряду експертів про те, що російська армія втрати в Україні від 180 до 200 тис. Я ж зазначав, що вбитих, поранених і полонених може бути понад 320 тисяч.

Тепер же, коли росія запустила дане ІПСО, вона не тільки вкотре продемонструвала повну профнепридатність своїх відомств та пропаганди загалом, а й розкрила приблизні дані своїх втрат.

Тільки, знов-таки, убитим у них 157 чи 257 тисяч, не кажучи вже про реальні цифри за пораненими?

Джерело: пост Коваленка в telegram