росія готує велику інформатаку проти української влади та військових: названо імена
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Розвідники попередили про можливі "вкиди" через українські та західні ЗМІ
Спецслужби росії готують нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти України і цього разу спробують дискредитувати представників української влади та військового командування.
Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки, тим самим росіяни хочуть підірвати впевненість в оборонних здібностях України та заразом посіяти сумніви у міжнародних партнерів щодо доцільності підтримки нашої країни.
З цією метою, серед іншого, будуть використані "вкиди" сфабрикованих матеріалів через українські та міжнародні ЗМІ.
Серед цілей спецслужб країни агресора виявилася низка представників військово-політичного керівництва країни, серед яких:
- начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;
- голова СБУ Василь Малюк;
- міністр оборони Олексій Рєзніков;
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
- виконувач обов’язків голови Національної поліції Іван Виговський.
"Це (ІПСО — ред.), на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність усередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", — зазначили в ГУР МО
Як відомо, росіяни від початку війни на Донбасі активно застосовували фейки, щоб сіяти недовіру серед українців, а після початку повномасштабного вторгнення продовжили закидати в інформаційний простір недостовірну інформацію. При цьому деякі фейки з’являються і в західних ЗМІ.