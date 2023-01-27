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росія готує велику інформатаку проти української влади та військових: названо імена

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Росіяни готують нову інформаційну атаку на Україну Новина оновлена 27 січня 2023, 20:39
Росіяни готують нову інформаційну атаку на Україну. Фото radiosvoboda.org

Розвідники попередили про можливі "вкиди" через українські та західні ЗМІ

Спецслужби росії готують нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) проти України і цього разу спробують дискредитувати представників української влади та військового командування.

Як йдеться у повідомленні Головного управління розвідки, тим самим росіяни хочуть підірвати впевненість в оборонних здібностях України та заразом посіяти сумніви у міжнародних партнерів щодо доцільності підтримки нашої країни.

З цією метою, серед іншого, будуть використані "вкиди" сфабрикованих матеріалів через українські та міжнародні ЗМІ.

Серед цілей спецслужб країни агресора виявилася низка представників військово-політичного керівництва країни, серед яких:

  • начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала;
  • голова СБУ Василь Малюк;
  • міністр оборони Олексій Рєзніков;
  • керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
  • виконувач обов’язків голови Національної поліції Іван Виговський.

"Це (ІПСО — ред.), на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність усередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", — зазначили в ГУР МО

Як відомо, росіяни від початку війни на Донбасі активно застосовували фейки, щоб сіяти недовіру серед українців, а після початку повномасштабного вторгнення продовжили закидати в інформаційний простір недостовірну інформацію. При цьому деякі фейки з’являються і в західних ЗМІ.

Теги:
#Росія #Провокація #ГУР