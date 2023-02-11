Каву з молоком можна вживати не всім

Багато років такий улюблений багатьма напій як кава був предметом постійних суперечок: корисний він чи шкідливий. Проте наразі висновки багатьох наукових досліджень вказують нам на те, що чорна кава в помірних кількостях є не лише нешкідливою, а інколи ще й корисною для нашого організму. Звісно, якщо немає медичних протипоказів до її вживання.

А як щодо кави з молоком?

Впевнені, що багато з вас є поціновувачами запашного аромату капучіно чи лате та їхнім вишуканим смаком. Але чи можна вважати каву з молоком такою ж корисною, як і чорну каву?

- І так, і ні. І зараз ми розповімо вам, чому.

Нещодавнє дослідження та його висновки набули неабиякого резонансу. В Університеті Копенгагену довели, що кава з молоком, окрім інших переваг, може мати протизапальний ефект.

Але яким чином може реалізуватись протизапальна дія кави з молоком?

В кавових зернах є такі хімічні речовини, як поліфеноли. Це — група природних антиоксидантів, які захищають наші тканини від оксилювального стресу та запобігають таким чином розвитку запальних реакцій та інших патологічних процесів.

Яку ж роль грає молоко в протизапальній дії поліфенолів?

Саме це досліджували вчені: вони довели, що протизапальний вплив поліфенолів при взаємодії з амінокислотами ("будівельним матеріалом" білків) може посилюватись вдвічі. А ми знаємо, що молоко дуже багате на білки, і вже доведено, що поліфеноли можуть зв'язуватись з білками молока. Ось тому при вживанні кави з молоком ми отримуємо реакцію поліфенолів та білків молока, що і може викликати такий посилений протизапальний вплив. Ця взаємодія продовжує досліджуватись і надалі.

Але кому ми не радимо пити каву з молоком:

якщо ви маєте медичні протипокази до вживання кави з молоком.

дітям.

людям, які хочуть схуднути (кава з молоком містить приблизно в 10 разів більше калорій, ніж чорна кава без молока та цукру — тому її вживати, маючи на меті схуднення, точно не варто).

Аби насолодитись справжнім смаком запашної кави, не обов‘язкові добавки у вигляді цукру або молока. Однак, якщо до вподоби така комбінація — отримуйте задоволення, маючи +1 аргумент щодо його корисної властивості.