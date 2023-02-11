Чем кофе с молоком так полезен - Наталья Самойленко
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Кофе с молоком можно употреблять не всем
Многие годы такой любимый многими напиток как кофе был предметом постоянных споров: полезен он или вреден. Однако сейчас выводы многих научных исследований указывают нам на то, что черный кофе в умеренных количествах является не только безвредным, а иногда еще и полезным для нашего организма. Конечно, если нет медицинских противопоказаний к его употреблению.
А как насчет кофе с молоком?
Уверены, что многие из вас являются ценителями ароматного капучино или лате с их изысканным вкусом. Но можно ли считать кофе с молоком таким же полезным, как и черный кофе?
– И да, и нет. И сейчас мы расскажем вам почему.
Недавнее исследование и его выводы приобрели большой резонанс. В Университете Копенгагена доказали, что кофе с молоком, кроме других преимуществ, может иметь противовоспалительный эффект.
Но каким образом может реализоваться противовоспалительное действие кофе с молоком?
В кофейных зернах есть такие химические вещества, как полифенолы. Это группа природных антиоксидантов, которые защищают наши ткани от окислительного стресса и предотвращают таким образом развитие воспалительных реакций и других патологических процессов.
Какую же роль играет молоко в противовоспалительном действии полифенолов?
Именно это исследовали ученые: они доказали, что противовоспалительное влияние полифенолов при взаимодействии с аминокислотами ("строительным материалом" белков) может усиливаться вдвое. А мы знаем, что молоко очень богато белками, и уже доказано, что полифенолы могут связываться с белками молока. Поэтому при употреблении кофе с молоком мы получаем реакцию полифенолов и белков молока, что и может вызвать такое усиленное противовоспалительное воздействие. Это взаимодействие продолжает исследоваться и дальше.
Но кому мы не рекомендуем пить кофе с молоком:
- если у вас есть медицинские противопоказания к употреблению кофе с молоком.
- детям.
- людям, которые хотят похудеть (кофе с молоком содержит примерно в 10 раз больше калорий, чем черный кофе без молока и сахара — поэтому его употреблять с целью похудения точно не стоит).
Чтобы насладиться настоящим вкусом ароматного кофе, не обязательны добавки в виде сахара или молока. Однако если нравится такая комбинация — получайте удовольствие, имея +1 аргумент относительно его полезного свойства.
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