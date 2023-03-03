Журналіст ICTV Тетяна Доцяк запропонувала відгородитися від росіян великою стіною, щоб діти змогли спокійно жити та ходити до школи

Коли діти заходили в свої класи, вони бігли до парти, лягали на неї, обіймали і, знаєте, так щічку покладе й каже: "Парточка моя, добрий день! Я тебе так люблю! Я до тебе обов’язково повернуся!" Або до дошки — вони всі прикладали свої щічки до дошки, обов'язково брали крейдинку і щось писали, і найчастіше писали "Слава Україні!"

Це директор харківської школи у П'ятихатках Олександр Гряник розповідає як на Святого Миколая запросили дітей, що лишилися у Харкові, на невеличке свято, яке провели в укритті розбитої росіянами школи. Ця школа — крайня в Харкові, далі — кільцева, траса на росію, 30 км і кордон. При цьому містяни знають цю школу як одну з найпатріотичніших. Приміром, мама одного зі школярів розповіла, що в цій школі носили вишиванки ще до того, як це стало популярним у всій країні. І говорила, що того дня, коли сина запросили до школи на свято в укритті, це було для нього і всіх дітей величезним святом, як день народження.

І тоді діти попросилися зайти в свої класи…

"Парточка моя, добрий день!"

Сьогодні в якомусь телеграм-каналі попалося як в росії в школах вербують дітей на війну, просять заповнити анкетку "Готов ли защищать Родину?" Тобто вже в школі ти маєш усвідомити — в тебе один шлях — воювати.

Ми попри все намагаємося вивчити своїх дітей. Вони вчать своїх дітей вбивати.

Я не бажаю дітям росії пережити те, що пережили і переживають наші діти. Я просто хочу, щоб Україна відгородилася від росії величезним парканом до неба. І щоб так зробив весь цивілізований світ.

Паркан до неба.