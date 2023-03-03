Журналист ICTV Татьяна Доцяк предложила отгородиться от россиян большой стеной, чтобы дети смогли спокойно жить и ходить в школу

"Когда дети заходили в свои классы, они бежали к парте, ложились на нее, обнимали и, знаете, так щечку положит и говорит: "Парточка моя, здравствуй! Я тебя так люблю! Я к тебе обязательно вернусь! Или к доске — они все прикладывали свои щечки к доске, обязательно брали мел и что-то писали и чаще всего писали "Слава Украине!"

Это директор харьковской школы в Пятихатках Александр Гряник рассказывает, как на Святого Николая пригласили детей, оставшихся в Харькове, на небольшой праздник, который провели в укрытии разбитой россиянами школы. Эта школа – крайняя в Харькове, дальше – кольцевая, трасса на россию, 30 км и граница. При этом горожане знают эту школу как одну из самых патриотических. К примеру, мама одного из школьников рассказала, что в этой школе носили вышиванки еще до того, как это стало популярным по всей стране. И говорила, что в тот день, когда сына пригласили в школу на праздник в укрытии, это было для него и для всех детей огромным праздником, как день рождения.

И тогда дети попросились зайти в свои классы.

"Парточка моя, здравствуй!"

Сегодня в каком телеграмм-канале попалось как в россии в школах вербуют детей на войну, просят заполнить анкетку "Готов ли защищать Родину?" То есть уже в школе ты должен осознать – у тебя один путь – воевать.

Мы, несмотря ни на что, стараемся обучить своих детей. Они учат своих детей убивать.

Я не желаю детям россии пережить то, что пережили и переживают наши дети. Я просто хочу, чтобы Украина отгородилась от россии огромным забором к небу. И чтобы так поступил весь цивилизованный мир.

Забор к небу.