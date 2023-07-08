Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, якою буде реакція росії на постачання касетних снарядів Україні

Реакція російської пропаганди на передачу Україні від США касетних боєприпасів була цілком передбачуваною — звинувачення у якомусь "невиборчому" застосуванні. При цьому росія задіє і своїх маріонеток у цій кампанії.

Найближчим часом, та й загалом уже, росія активізує в інших країнах, зокрема, європейських, де заборонено касетні боєприпаси, своїх кишенькових політиків, ЗМІ, журналістів, "експертів" для того, щоб піддавати критиці та дискредитувати Україну.

При цьому серед цих ЗМІ та журналістів будуть і видання, а так само персони, які умовно вважаються авторитетними. Хоча, якщо копнути та розібратися, за кожним є хвіст… А тому суспільству слід бути готовими до гібридної інформаційної хвилі проти України. І не лише суспільству.

На жаль, з 2022 року, коли, здавалося б, інформаційна політика має бути максимально зваженою та виборчою, багато українських журналістів, причому не вчорашні випускники, тягли в наш інформаційний простір деструктивні гібридні наративи.

Україна має повне право застосовувати для свого захисту та звільнення своїх територій усі засоби та методи в рамках закону. А касетні боєприпаси ні українським законодавством, ні американським не заборонені. Не кажучи вже про те, що не росії взагалі будь-кому, щось вказувати.

З іншого боку, те, що росія не на жарт стурбована перспективою застосування Україною високоточних боєприпасів з касетною бойовою частиною та активізуватиме своїх маріонеток, дозволить нам провести додаткову ревізію європейської агентурної мережі кремля.

Джерело: пост Коваленка в Telegram