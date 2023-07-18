Стертапер та співзасновник компанії Osavul Дмитро Білаш висловися стосовно скандалу навколо ніби-то масштабного виробництва дронів в росії та реакції українців

Шось навіть я сам зажурився трохи через ті дрони. Журба-рідненька — одна з найбільш улюблених емоцій українців, але кожен раз, коли у вас з'являється бажання чи то плакати, що все пропало, чи то кричати, що навколо одна зрада, я раджу ставити просте запитання:

А чи не опинився я під впливом інформаційної операції?

Так як ми в Osavul трохи в інформ операціях розбираємося, я швиденько сам накидав ресерч по цій журбі з дронами. Нижче — мої висновки.

Війна дронів, а особливо інформаційні операції з використанням новин про дрони — це лейтмотив всієї війни. То ми кошмаримо росіян цим, то вони нас. То у нас з'явиться новина про водні дрони чи про 10 000 операторів БПЛА, то росіяни покажуть нову фабрику. Тобто принципово нового в в цій динаміці нічого нема. Волонтери кажуть про проблеми з дронами також останні 500+ днів як мінімум. Новини тут теж немає. Якщо подивитись на графік нижче, то наратив про "Україна має проблеми з дронами" давно живе своїм життям — то з'являється, то вщухає. Але ось 12-го числа на УП виходить стаття з заголовком: "Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров". Зазвичай стаття викликає вибух в перші 1-2 дні. Але цікаво, що 12, 13 і 14 числа ми не бачимо суттєвих змін в увазі до нашого журбо-зрадницького наратива. Усі прочитали, поварили, але особливо без скандалів. І тут 15-16 залітає новина про ланцети разом з широченним цитуванням заголовку статті з УП в російських джерелах.

І з 16-го у нас понеслось ви вже бачите шо.

Я не претендую на супер глибокий аналіз, але ось моє швидке заключення:

росіяни побачили больову точку, бо моніторять наш інформ простір;

3 дні подумали, покреативили, поїхали познімали контент, гарненько виставили свої самольотікі;

спробували закинути нову атаку, з гарними фоточками. Протестували і в них залетіло.

Я кажу відносно впевнено про цей процес, бо бачу, що 10% усіх джерел, які писали про нашу проблему з дронами останнім часом — це або російські, або раніше задіяни в інформ операціях.

Коли кожне десяте джерело — це атака, то такий ріст теми та наші емоції щодо неї є неорганічними.

Це і є інформ операції. Це і є маніпуляція, шановні.

В нашому суспільстві "демократії бурхливих емоцій" дуже просто запускати інформ атаки, адже ми дійсно переймаємось про свою державу і емоційно переживаємо помилки та несправедливість.

Що варто з цим робити?

Бути свідомим, що коли у вас з'явилися дуже сильні емоції, то вірогідно, вами зманіпулювали. Читати перевірені джерела та нарощувати критичне мислення. Не закривати очі на проблеми. Те, що ми опинились в іпсо щодо дронів, не означає, що з дронами все найс. Проблема, вірогідно є, треба її підіймати і мотивувати владу через критику переводити кошти зі стадіонів на безпілотники і ракети.

Між іншим, це і називається громадський контроль, що є запорукою демократії.