Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін спрогнозував наслідки від ударів по Москві

Сьогодні через безпілотники знову перекривали аеропорти у столиці Росії. Москва є найбільшим транспортним вузлом російської держави, через неї сконцентровані всі логістичні ланцюжки, включаючи повітряні. Сучасна економіка має працювати безперебійно. Затримка хоча б на одну годину – це десятки мільйонів збитків. А часом сотні. А якщо мова про морські артерії, то й зовсім мільярди.

Перебудувати та перенаправити це неможливо (це роки та навіть десятиліття). Перекрити повністю небо на підльотах до Москви також неможливо. Значить далі питання масштабування. Сумарно, за тижні та місяці, так можна вибивати в трубу із кремлівської кишені сотні мільйонів. Це і є справжнісінька асиметрія в дії, як і з морськими дронами на Чорному морі.