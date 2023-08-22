Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин спрогнозировал последствия от ударов по москве

Сегодня из-за беспилотников снова перекрывали аэропорты в столице России. Москва является крупнейшим транспортным узлом российского государства, через нее сконцентрированы все логистические цепочки, включая воздушные. Современная экономика должна работать бесперебойно. Задержка хотя бы на один час — это десятки миллионов убытков. А порой и сотни. А если речь про морские артерии, то и вовсе миллиарды.

Перестроить и перенаправить это невозможно (это годы и даже десятилетия). Перекрыть полностью небо на подлетах к Москве тоже невозможно. Значит дальше вопрос в масштабировании. Суммарно, за недели и месяцы, так можно вышибать в трубу из кремлевского кармана сотни миллионов. Это и есть самая настоящая асимметрия в действии, как и с морскими дронами на Черном море.