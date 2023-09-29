Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") прокоментував втрати росіян у зброї на фронті

Рекорд.

Це не просто абсолютний рекорд за кількістю знищеної артилерії. Це критичне значення, компенсувати яке росія не зможе.

Пропорційне розміщення артилерії вздовж ЛХС скорочується, можливості вогневого ураження знижуються. Такі втрати змушують виводити з консервації дедалі старіші й примітивні, зразки, що буксируються, сталінських часів, щоб дотягувати в місяць хоча б до поставки в 300 стволів у зону БД. Компонента САУ у РІВ стає надзвичайно рідкісною, у зв’язку з чим падає мобільність.

Парам парам пам! Alles!

Джерело: Telegram-канал Олександр Коваленко.