Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про новий "Рамштайн"

Вперше за час існування Групи із питань посилення обороноздатності України (в народі відома як "Формат Рамштайн") президент України напряму долучився до її засідання (це вже 16-те із квітня 2022 року).

Воно хоч і показово, але геть не дивно. Утримувати фокус уваги і гальванізувати підтримку все більше є для нас викликом. Тому участь президента в цьому плані важлива.

Так само показово, але геть не дивно, що президент України в своїй промові зупинився на питаннях посилення сегменту ППО/ПРО. Для нас це дійсно один із двох ключових пріорітетів.

І це питання не лише нового опалювального сезону. Це питання створення і утримання хоча б якогось простору розвитку і безпеки. Московія здатністю наносити комбіновані удари ракетами і БПЛА по всій території країни хоче відлякувати людей і капітали, щоб завадити розвитку України і як наслідок закласти основи для перетворення нас на недієздатну державу вже в середньостроковій перспективі.

Залишилося ж за кадром не менш важливе питання. Це те якою має бути воєнна стратегія України в кампанії 2024 року в умовах того що Захід фактично вичерпав довоєнні запаси БК, які готовий був давати, а темпи виробництва поки іще бажають бути кращими. Тому питання досягнення консенсусу по воєнній стратегії України на наступний рік це питання відкрите поки. При цьому часу не так багато, щоб правильно сформувати очікування і залучити під це підтримку, утримуючи відповідний консенсус всередині країни і на зовні.

Доповідь закінчив.