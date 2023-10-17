Журналіст вважає, що при наявності ATACMS у ЗСУ відсутність літаків F-16 стає менш критичною

Якщо по Бердянську та Луганську вдарили ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною (про це кажуть російські джерела, тому радіємо дуже стримано), тоді можливі два варіанти.

Або це М39 з дальністю дії 160 км, але більш важкою бойовою частиною.

Або це М39А1 з дальністю до 300 км, але з меншою БЧ.

Але в будь-якому разі це змусить росіян відсувати свої аеродроми, логістику, бази більш ніж за 300 км від лінії фронту, аби не гадати що це — М39 або М39 А1 та максимально уникнути великих неприємностей. Фактично глибоко в Крим, якщо це мова про південь, або взагалі на територію РФ.

Що це може означати.

Ну, для літаків ще більш-менш, хоча і це час, паливо та моторесурс. Але для гелікоптерів армійської авіації ворога все значно складніше.

Беремо аеродром в Бердянську, який знаходився приблизно в 90-100 км від лінії фронту. Крейсерська швидкість російського гелікоптера Ка-52 — 260 км/год. Навіть не кваплячись він міг з-під Бердянська досягнути лінії фронту приблизно за 20-25 хвилин. Якщо аеродроми будуть відтягнуті глибоко в тил, то час прибуття умовного Ка-52 до ЛБЗ збільшиться аж до години. А це знову ж таки паливо, моторесурс, а головне — швидкість та оперативність виконання завдань. За цю умовну годину на полі бою може багато що змінитися.

Ми суттєво зменшуємо перевагу ворога в повітрі, полегшуємо умови ведення оборони та наступу, змушуємо ворога концентрувати "важкі" системи ППО, які здатні збивати балістичні цілі (ATACMS — це саме балістична ракета). Навіть відсутність F-16 може стати менш критичною. Тобто отримуємо багато плюсів.

Якщо це справді ATACMS, то відкривається новий акт геноциду ворожої техніки (вони не чарівники, відразу все не евакуюють). Залишається лише шкодувати що не раніше…