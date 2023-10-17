"А оце вже БК пішов": опубліковано епічне відео удару по аеродрому в Бердянську

Склад боєприпасів детонував декілька годин

Українські військові в ніч на 17 жовтня завдали ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Пізніше стало відомо, що цю операцію провели Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

Зазначається, що в результаті атак було знищено дев’ять ворожих гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах, пускова установка ППО, а також пошкоджено злітні смуги. Також було вражено склади боєприпасів.

За даними ССО, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Тим часом у соцмережі з'явилось нове відео з наслідками удару по аеродрому у Бердянську, зняте самими окупантами. На кадрах видно як палає ворожа техніка та детонують боєприпаси.

Російські окупанти у соцмережах заявили, що удари були завдані нібито ракетами ATACMS, які офіційно ще не надавались Україні. Водночас вони заявили про десятки загиблих та поранених.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 жовтня, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача зробив натяк на можливе використання нового озброєння. Президент подякував тим, хто знищує бази окупантів та "деяким нашим партнерам".

Як повідомляв "Телеграф", офіцер ЗСУ Сергій Місюра пояснив, чому удар по летовищу ворога в Бердянську дуже важливий для України. Це крок до того, щоб зірвати плани росії влаштувати в Україні блекаут із настанням холодів.