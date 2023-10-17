"А вот уже БК пошел": опубликовано эпичное видео удара по аэродрому в Бердянске

Склад боеприпасов детонировал несколько часов

Украинские военные в ночь на 17 октября нанесли удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Позже стало известно, что эту операцию провели Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в результате атак были уничтожены девять вражеских вертолетов различных модификаций, специальная техника, которая находилась на аэродромах, пусковая установка ПВО, а также повреждены взлетные полосы. Также были поражены склады боеприпасов.

По данным ССО, состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра.

Тем временем в соцсети появилось новое видео с последствиями удара по аэродрому в Бердянске, снятое самими оккупантами. На кадрах видно, как пылает вражеская техника и детонируют боеприпасы.

Российские оккупанты в соцсетях заявили, что удары были нанесены якобы ракетами ATACMS, которые официально еще не предоставлялись Украине. В то же время они заявили о десятках погибших и раненых.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 октября, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сделал намек на возможное использование нового вооружения. Президент поблагодарил тех, кто уничтожает базы оккупантов и "некоторых наших партнеров".

Как сообщал "Телеграф", офицер ВСУ Сергей Мисюра объяснил, почему удар по аэродрому врага в Бердянске очень важен для Украины. Это шаг к тому, чтобы сорвать планы россии устроить в Украине блекаут с наступлением холодов.