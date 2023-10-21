Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чого намагається добитися ворог

Два тижні російські окупаційні війська з неймовірною завзятістю і не менш неймовірними втратами штурмують Авдіївку.

Очевидно, що росія хоче змусити Україну вже зараз або у 2024 році піти на переговори. І укласти мирну угоду на вигідних умовах — з визнанням Україною втрати частини територій. Як аргумент москва хоче використати докази зупинки українського контрнаступу та перехоплення російськими військами ініціативи. На думку кремля, це дозволить переконати союзників України припинити надавати військову допомогу нашій державі – і Київ під тиском сяде за стіл переговорів.

Саме цим викликані шалені спроби штурму на Авдіївському напрямку, які проводить агресор, не зважаючи на втрати.

Однак особливих успіхів у окупаційних військ на фронті зараз немає.

А в Києві та Вашингтоні чудово розуміють, що москві потрібний не мир, а перемир’я. Для підготовки поповнення, оновлення парку техніки та нового наступу на українську територію.