Військовослужбовець, один із засновників "Демсокири" про те, як українцям не бути заручниками ситуації в США та Європі

Останнім часом наші західні партнери переживають серйозні труднощі в реалізації свого бажання якомога швидше і якомога більше допомогти Україні, яка зараз бореться за нашу та їхню свободу, втрачаючи здоров’я і життя своїх людей, а також зазнаючи величезних економічних збитків.

Перешкоди, звичайно, не в грошах, бо США і ЄС є найбільшими емісійними центрами. Причина — у внутрішньополітичній боротьбі чи то між партіями, чи то між державами-членами. Фактично українці стали заручниками суперечок між демократами та республіканцями в США. І смішно, і грішно, що питання нашого абсолютно справедливого захисту залежить від мексиканської контрабанди та нелегалів, які масово перетинають кордон Штатів. Адже це ніяк не пов'язано.

Водночас ми стали заручниками витівок угорського прем'єра Віктора Орбана, який намагається заблокувати допомогу Україні від ЄС. Орбан прикривається суспільними настроями етнічних угорців на наших територіях, хоча навіть вони просять його зайвий раз "не вимахуватися". Здається, вже і сам Євросоюз почувається заручником угорського політика.

Попри все, нам передусім потрібні гроші. І зброя. І зараз.

Щоб не бути заручниками ситуації в США та Європі, важливо нарешті зрозуміти, що кошти є, і Україна має на них законне право. Не потрібно брати гроші платників податків західних держав, якщо можна взяти російські гроші та віддати їх нам. Це чудовий і головне — логічний крок.

Отож, вже навіть президент Зеленський озвучує пропозицію передати Україні заморожені російські активи. 300 млрд доларів — це тільки знайдених і "знерухомлених". Конгресмени вже деякий час готують законопроект про конфіскацію, але як ми вже зрозуміли, різдвяні канікули – то святе.

Близько 200 млрд євро заморожено в ЄС, вони заблоковані на рахунках бельгійського Euroclear. Цей депозитарій тільки за перші 9 місяців цього року вже отримав близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів. В ЄС хочуть наповнити частково цими коштами обіцяні нам Урсулою фон дер Ляєн 50 млрд євро на 4 роки. Було б добре, але це невелика частина заблокованих російських активів.

Російська Федерація має відповісти за все! У тому числі заплатити як фінансами держави, так і її резидентів. І за воєнні злочини і за завдані збитки має заплатити агресор.

Але це ще не все. Справді логічним підходом могло б стати спрямування цих коштів на лише на відбудову України та компенсацію втрат наших громадян, підприємств і організацій, але й на, власне, саму оборону.

Частину конфіскованих у росіян коштів варто направити на роботу українського ОПК, на виробництво зброї і боєприпасів якими ми будемо продовжувати знищувати нашого ворога.

Так і писати на снарядах чи ракетах – "Виготовлено за кошти Центрального банку РФ". Ну, або олігарха Х.

Джерело: блог Юрія Гудименка для Цензор.НЕТ