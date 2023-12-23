Український журналіст Юрій Бутусов – про ситуацію з військами України на Авдіївському напрямку

Інформую щодо критичної ситуації з поповненням особовим складом підрозділів у Авдіївці.

Сьогодні розпорядженням командувача сухопутних військ О.Сирського до складу військ в Авдіївці зараховано поповнення.

Це сталось вперше за два місяці. Надана кількість людей недостатня для того, щоб закрити кількість вибувших з різних причин, але це важливе зрушення.

Авдіївка — це єдине українське місто, яке зараз безпосередньо атакує Росія. Авдіївка — важливий вузол донецької агломерації, його утримання дозволяє нам контролювати цілий рубіж у десятки кілометрів фронту, і втрата Авдіївки змусить наші війська відкотитись на значну відстань, і значно покращить оперативне становище окупантів на Донбасі, перетворить Покровськ, Курахове та Мирноград у фронтові міста. Саме тому росіяни кидають усі резерви на захоплення Авдіївки.

Російська армія не може припинити атаки, інакше в тому мішку, в який влізли атакуючі російські підрозділи, вони будуть швидко перебиті та відкотяться назад, звідки починали штурм у жовтні.

Для української армії Авдіївка — це найкраще місце для того, щоб за умов тактичної переваги перебити максимальну кількість російських резервів. Тут розмін по втратах на нашу користь у кілька разів, завдяки тому, що наша оборона спирається на міську забудову та панівні висоти.

Краще вчасно посилити оборону кількома батальйонами, ніж потім затикати діри у полях кількома бригадами.

Сподіваюсь, що усі гілки українського військового командування негайно знайдуть поповнення для військ на авдіївському напрямку. Оборона Авдіївки — це стратегічний успіх сил оборони України, і ми маємо перемогти у цій битві.

Джерело: Facebook Юрія Бутусова