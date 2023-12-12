"Контролює особисто Путін": генерал дав прогноз щодо боїв за Авдіївку до кінця року (карта)

Наші воїни утримують місто ціною героїчних зусиль

Росіяни запекло штурмують Авдіївку Донецької області, намагаючись відбити місто в ЗСУ, проте Сили оборони України зможуть утримувати свої позиції там щонайменше до Нового року. У цьому населеному пункті наші війська мають гарні оборонні позиції.

"Це головний удар, який контролює особисто Путін, тому що до кінця року потрібно показати, що щось захоплено. Обрали Авдіївку, бо вважають, що її можна оточити, захопити та одночасно знизити загрозу для самого Донецька", — пояснив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю OBOZ.UA.

Генерал додав, що ворог кидає на Авдіївку "неміряну кількість військ", застосовує артилерію, ракети, авіацію, сили спецоперацій та найманців, у тому числі "вагнерівців". Однак навіть у ситуації чисельної переваги росіянам непросто брати в облогу це місто.

Ситуація в районі Авдіївки на карті deepstatemap

"Ми маємо потужні позиції у плані захисних можливостей. Це сама Авдіївка як інфраструктура, це коксохімічний комбінат, який є потужним укріпрайоном та частково промзона, яка сама по собі є природним опорним пунктом. Одночасно Сили оборони проводять флангові удари й, можливо, тилові, щоб деблокувати Авдіївку", – описав ситуацію Маломуж.

На його думку, ворог не зможе захопити місто ані до 14 грудня, коли в Росії пройде пряма лінія із президентом Володимиром Путіним, ані до 1 січня 2024 року.

"Я спілкуюся з нашими захисниками на цій ділянці фронту, вони кажуть: ми Авдіївку до Нового року не здамо", — резюмував Маломуж.

Нагадаємо, військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак пояснив маніакальне бажання росіян за всяку ціну оточити Авдіївку. За його словами, вони поставили собі за мету захопити в полон велику кількість українських військових і взяти як трофеї західну техніку.