Потрібні трофеї та полонені: експерт пояснив маніакальне бажання рф оточити Авдіївку

"Подарунок" для путіна під "вибори президента росії" – це ще одне російське завдання

Маніакальне бажання російських терористів за всяку ціну оточити Авдіївку – це наслідок того, що вони встановили собі за мету. А хочуть вони захопити в полон велику кількість українських військових та набрати у якості трофеїв західну техніку.

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак в ефірі "Еспресо". За його словами, терористів цікавлять саме полонені та трофеї у великих кількостях, проте опція "знищити" теж присутня.

"Окупанти сподіваються захопити в полон велику кількість українських військових, по можливості знищити їх. Також їх цікавить західна техніка, боєприпаси, амуніція, це теж вони хочуть захопити", – зазначив він.

Також терористи виконують завдання, яке їм встановили з кремля – відсунути українських військових від Донецька, зробивши путіну подарунок до "виборів президента". Саме заради цього вони тиснуть на українські позиції та зазнають величезних втрат у живій силі та техніці. Причому саму Авдіївку росіяни, якщо знадобиться, знесуть з лиця землі, як Мар'їнку. Місто вже й так настільки зруйноване, що це вже локація і відновлювати його ніхто не буде.

"Росіянам треба взяти Авдіївку, їм залишилось 5-6 км, які вони вважають, в найвузькому місці перебити наше сполучення і як вони кажуть: "Авдіївський гарнізон буде оточений"… Якщо не буде цієї перемоги, то й показувати не буде чого. Якщо ж вдасться захопити, то цій "перемозі" будуть присвячувати всі різдвяні свята" – резюмував Ступак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.