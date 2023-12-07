У росіян є дедлайн: коли і чому РФ хоче захопити Авдіївку

Окупантам не шкода свого особового складу

У армії Росії існує дедлайн із захоплення Авдіївки. Це необхідно Путіну для його майбутніх виборів.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. На його думку, російські окупанти поспішають досягти хоч якихось успіхів на фронті до середини грудня. Пріоритет загарбників – Авдіївка, оскільки в цьому районі зосереджено близько 40 тисяч російських військових.

"Це приблизно в п'ять разів більше, ніж наш гарнізон. Чому такий дедлайн? Саме тоді Володимир Путін має оголосити про те, що балотуватиметься у президенти, хоча ми всі розуміємо, кого там оберуть. Якраз буде 90 днів до виборів, які мають пройти 15 або 17 березня", — зазначив експерт.

За словами Гетьмана, Путіну потрібні позитивні новини з фронту, тому не шкодуючи особового складу, росіяни намагатимуться досягти успіхів в Авдіївці.

Нагадаємо, бої за Авдіївку активізувалися наприкінці жовтня 2023 року. З того часу росіяни безперервно штурмують позиції наших воїнів навколо цього міста, проте за цей час значних успіхів у цій справі вони не досягли. Більше того, їхні втрати у зв’язку із цим наступом колосальні. При цьому ЗСУ ще й примудряються контратакувати на цьому напрямку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада російські окупанти розпочали ще одну хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку ISW, атаки ворога не призведуть до швидкого поступу.