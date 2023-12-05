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ISW: ЗСУ вдало контратакували біля Авдіївки, відбито низку позицій

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Антон Корж Антон Корж
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Росіяни продовжують зазнавати великих втрат під Авдіївкою Новина оновлена 05 грудня 2023, 06:44
Росіяни продовжують зазнавати великих втрат під Авдіївкою. Фото Скриншот

Українські війська атакують росіян з позицій, які раніше вважалися захопленими окупантами

Українські війська 4 грудня вдало контратакували біля Авдіївки та повернули низку раніше втрачених позицій. Водночас російські терористи мають просування біля водосховища на півночі від Авдіївки.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 грудня. Просування українських військових підтверджується геолокованими фото та кадрами відео, на якому українські сили атакують російські позиції на південь від Степового.

Просування російських підрозділів теж підтверджене геолокованими кадрами. На опублікованих 4 грудня фото та відео помітно, що терористи мають просування біля водосховища. Додаткові кадри показують просування росіян в межах Степового.

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що Степове нібито повністю контролюється російськими військами та є просування у прилеглій лісовій зоні. При цьому пропагандисти вчергове сами себе спіймали на брехні, кажучи про тяжкі бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та у промзоні – хоча раніше вже заявляли, що нібито повністю контролюють останню.

Також під Авдіївкою помічено російський "добровольчий танковий батальон" під назвою "Козьма Минин", сформований у Нижньому Новгороді. Терористи з цього підрозділу беруть участь у спробах захопити промзону.

"Український Генштаб повідомив про безрезультатні наступальні операції росії на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки)", – зазначають аналітики.

Раніше "Телеграф" писав, що останніми днями на фронті відмічено все більше випадків, коли російські терористи атакують з дронів власних солдатів. Але це не так званий "дружній вогонь" та не помилки операторів – таким чином росіяни намагаються завадити тим, хто хоче здатися в український полон.

Теги:
#Авдіївка #Авдіївський коксохімічний завод #ISW