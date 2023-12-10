Усе заради путіна: В ISW розповіли, чому росіяни так активізувалися на фронті

Втрати, погодні умови та просування зі швидкістю черепахи деморалізують російських солдатів

Російські війська, ймовірно, розпочали серію активних наступів на кількох ділянках фронту попри складні погодні умови та великі втрати, оскільки планують перехопити та зберегти ініціативу на фронті до президентських виборів у росії у березні 2024 року. Фактично, це запланований російськими генералами "подарунок для путіна".

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 грудня. Аналітики вказують, що російські терористи вперто продовжують намагання просуватися вздовж кордону Харкова та Луганської області, біля Бахмута та у напрямку Авдіївки, а також безперервно контратакують на заході Запорізької області.

Загалом темп бойових дій є доволі очікуваним, оскільки росіяни намагаються повернути ініціативу щонайменше з листопада 2023 року. Українські сили ведуть оборонні дії біля Куп'янська, в районі Бахмута та на осі Авдіївка-Донецьк, зберігаючи при цьому ініціативу на ключових ділянках південного фронту бойових дій.

Російські війська намагаються атакувати, попри те, що погодні умови зараз найскладніші для використання техніки – що розбиває твердження деяких експертів щодо припинення бойових дій через погану погоду. Причина, чому росіяни почали наступ саме зараз, полягає у тому, що в літній період погоди, який є найсприятливішим для масштабних наступальних операцій, ініціативою володіли Збройні сили України. Жах російських терористів з приводу майбутнього українського контрнаступу утримав війська рф від активних бойових дій, змушуючи їх сидіти в обороні.

Впертість, з якою росіяни намагаються атакувати попри сніг, мороз, бруд та високі втрати, вказує, що командування російських підрозділів знаходиться під постійним тиском зверху – російські генерали не стали очікувати сильних морозів, які були б більш сприятливими для операцій, скувавши землю. Скоріше за все, Кремль давить на генералів, вимагаючи від них захоплення та збереження ініціативи до березня 2024 року.

Водночас ЗСУ вирішили за власним бажанням суттєво скоротити свої контрнаступальні операції ще до початку наступних російських операцій та стали в глуху оборону. Зараз українські війська використовують період складних погодних умов та російських "м'ясних штурмів", щоб створити та максимально посилити оборонні позиції там, де це потрібно.

Аналітики вважають, що складні погодні умови, відсутність резервів, величезні втрати та повільне просування дуже сильно підривають моральний дух російських солдатів та здатність підрозділів російської армії вести бойові дії. Водночас створення українцями позицій до оборони дозволить відбивати штурми із меншими втратами – а також може стати плацдармами для наступних контратак та контрнаступів. Тобто оголошена Україною стратегія оборони не означає того, що ЗСУ взагалі відмовилися від будь-яких планів на подальші контрнаступи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.