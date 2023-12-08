"Штурмують і вдень і вночі": чому окупанти за всяку ціну хочуть взяти Авдіївку

За цю війну такої інтенсивної роботи ще не було

Російські окупанти всіма силами намагаються штурмувати Авдіївку. Це місто на сході України є головним об’єктом їх зусиль. Попри великі втрати у техніці та живій силі загарбники продовжують і далі йти на забій.

Про це сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі марафону. За його словами, росіяни намагаються виконати завдання диктатора шляху на будь-яку ціну.

"Дуже інтенсивні штурмові дії противник зараз здійснює. Попри погодні умови — сніг, невеличкий мороз, всім холодно, але вони й вночі, і вдень дуже сильно штурмують. Дуже активно застосовується велика кількість їхніх безпілотних апаратів різного калібру, зокрема камікадзе "Ланцети". Постійно в небі висять розвідувальні "Орлани". Вони за будь-яку ціну намагаються виконати задачі, які перед ними поставив їхній недопрезидент", — сказав він.

Також Сергій Цехоцький зазначив, що російські окупанти проводять активний штурм Авдіївки та зазнають великих втрат. Багато хто відмовляється йти в атаку, але їх погрозами та шантажем кидають на "м’ясо".

"За цю війну такої інтенсивної роботи дійсно не було. Це видно що за будь-яку ціну взяти Авдіївку в кільце, вийти на адміністративні кордони Донецької області - це в них дуже велика мета. Тому гонять всіх. Ми знаємо, що дуже велика кількість їх відмовляється йти в атаки. Вони їх погрозами, залякуваннями, шантажем кидають. Вони гинуть, але все одно йдуть", — пояснив офіцер.

Цехоцький додав, що в атаках беруть участь, зокрема, й слабко підготовлені військові. Їх буквально відправляють на забій невеликими групами.

"У більшості — це колаборанти, так званий "армійський корпус". Також "Шторм Z". І впереміш із ними йдуть регулярні війська, мобілізовані — слабо підготовлені, але масово штурм за штурмом" малими групами відправляють їх на забій", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти мають дедлайн із захоплення Авдіївки. До цієї дати вони поспішають досягти хоч якихось успіхів.