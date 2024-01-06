Український блогер проаналізував темпи виробництва ракет в Росії та розповів, що означає для України використання ракет КНДР

Бачив таке питання в фб – "Чому росіяни купують ракети у Північної Кореї, якщо в них є власні і їх випуск зростає?". Відповідаю.

Загалом масштабування виробництва саме ракет є одним з найскладніших завдань для рф. Виробництво ракет зараз на максимумі і кратно збільшити виробництво росіяни так просто та швидко не можуть. А запит на кількість ракет є, бо ми бачимо що рф намагається перенавантажити нашу ППО.

Загалом масштабування російського ВПК, попри численні вливання грошей, йде у рф рандомно. Це пов’язано з корумпованістю росії.

Так дійсно ми бачимо, на жаль, вдалі кейси масштабування виробництва чи створення нового з нуля – як то Алабуга і мопеди, Орлани, Ланцети, виробництво фпв-дронів, УМПК для ФАБ. Хоча по суті локалізація виробництва виробів інших країн, іноді з ліцензією, як у мопедів, іноді без, як у Орланів. Але не треба забувати, що окрім цього є Армата, яких повинно було бути вже 1200 штук на озброєнні. А їх нема. І Армата це ж платформа, повинні були будуватися і бронемашини на тій базі і саушки і багато чого. І нічого нема в товарних кількостях. Як нема результатів з ракетою на ядерних дровах Буревісником, міжконтинентальним Сарматом, гіперзвуковим протикорабельним Цирконом, бойовим лазером Пересвітом, Су-57, новими Ка, тощо. Є затримки по С-500 Прометей. Не кажу вже про рації та загалом військовий зв’язок, там еволюція та масштабування виробництва йдуть дуже повільно. Навіть виробництво авіаційних ракет повітря-земля нарощується дуже повільно. Аналогічно з протитанковими ракетами для Ка.

Десь попадаються толкові менеджери і є результат. Десь корумповані вори і гроші просто зникають, а на виході черговий анало говнет. Влада росії кидає гроші у виробників, але результат непередбачуваний.

Влада росії на жаль діє розумно. Якщо в тебе є мільярд доларів на масштабування виробництва ракет, то витрачати їх на побудову нового заводу це ризик. І час. Влада рф знає про свою країну. Набагато швидше ті ракети можна купити в ПК чи у Ірана. Ракети будуть завтра. Але і тут є ризик, що ті ракети будуть поганої якості. Бо довіряти результатам корейських чи іранських випробувань росія може десь так само, як результатам власних випробувань.

Тому росія закупила тестову партію північнокорейських ракет і тепер намагається їх перевірити. За результатами перевірки вони вже будуть вирішувати чи масштабувати власне виробництво, чи тупо замовляти в Кіма. Можливо грошей в них вистачить і на те, і на те, в такому випадку ракети Кіма будуть підстраховкою, на випадок якщо виробництво власних ракет стрімко нарощувати не вийде.

При цьому корейські заводи вже є і вже готові виробляти велику кількість ракет. І з цими заводами НІЧОГО не станеться. Додаткові санкції на режим Кімів виробництво не зупинять. Нападати на Північну Корею також ніхто не буде, бо може в них вже ядерна зброя є на озброєнні. Ну і Кіму завжди потрібна валюта. Або бартер.

Тут є питання чи бреше російський генштаб сам собі про ефективність ракет. Тобто якщо вони дійсно думають що всі їх ракети потрапляють в ціль, якщо вони так заявили, то і ракети Кіма в них пройдуть по тестах, як ефективні.

Загалом використання північнокорейских ракет для нас є поганою новиною, бо у гш рф тепер є план Б. Якісь ракети точно будуть.