Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров розповів, як у Росії ув’язнених змушують іти до армії

Скільки б не пихкав Путін про невичерпність "людського ресурсу" та про "натовпи добровольців", з поповненням поголів’я окопного м’яса — справи у режиму йдуть хріново.

Військові облави на мігрантів, шантаж, примус, злидні і тупість населення не дають потрібних цифр "поповнення".

А фронт все гостріше потребує м’яса, бо заради "перемог" до березневих "виборів" доведеться терміново загробити ще 40-50 тисяч орків.

Хитрішими стали і зеки, які всі вже зрозуміли. Вони ухиляються від договору всіма методами. Побої та звичайні катування вже не діють. Тому в колоніях винайдено нове катування. У арештантів забирають теплий одяг і залишають мерзнути, доки вони не погодяться підписати контракт і піти на війну.

За словами одного із ув’язнених, людей відвозять на фронт постійно. Нині у центральній Росії середня температура опустилася до -20°. Вертухаї іржуть, масово випихаючи на прогулянки зеків у футболках та сорочках. Натомість тому, хто підписав контракт — одразу видають ватник.

Джерело: пост Невзорова в Telegram