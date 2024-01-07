Для поповнення окопного м’яса в російських колоніях винайшли нове катування - Олександр Невзоров
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 768
Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров розповів, як у Росії ув’язнених змушують іти до армії
Скільки б не пихкав Путін про невичерпність "людського ресурсу" та про "натовпи добровольців", з поповненням поголів’я окопного м’яса — справи у режиму йдуть хріново.
Військові облави на мігрантів, шантаж, примус, злидні і тупість населення не дають потрібних цифр "поповнення".
А фронт все гостріше потребує м’яса, бо заради "перемог" до березневих "виборів" доведеться терміново загробити ще 40-50 тисяч орків.
Хитрішими стали і зеки, які всі вже зрозуміли. Вони ухиляються від договору всіма методами. Побої та звичайні катування вже не діють. Тому в колоніях винайдено нове катування. У арештантів забирають теплий одяг і залишають мерзнути, доки вони не погодяться підписати контракт і піти на війну.
За словами одного із ув’язнених, людей відвозять на фронт постійно. Нині у центральній Росії середня температура опустилася до -20°. Вертухаї іржуть, масово випихаючи на прогулянки зеків у футболках та сорочках. Натомість тому, хто підписав контракт — одразу видають ватник.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.