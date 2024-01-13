Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що відбувається на Херсонському напрямку

Російські окупаційні війська продовжують робити спроби з блокування та витіснення українських підрозділів із Кринок.

Для цих цілей застосовуються в основному підрозділи 26-го МСП 70-й МСД 18 ОВА і поки що не вбивається 810-й ОБр МП, зведені в три тактичні групи, що діють з флангів Козачі Лагері-Кринки, Корсунка-Кринки та фронтально з траси 2206 Лісовий масив.

При цьому УВ "Дніпро" зараз має ресурс близько 72,5 тис особового складу.

Танки – близько 400 од.;

Бойові броньовані машини (ББМ) – близько 1 тис.;

Стовбурна артилерія – близько 530 од.;

РСЗВ – менше ніж 100.

В останні дні відзначається з одного боку незначне зменшення загальної чисельності УВ "Дніпро" за особовим складом, з іншого, явний приріст за ББМ. З 20-х чисел грудня 2023 року як мінімум +50 ББМ, з урахуванням регулярних, щоденних втрат. Це нарощування натякає на підготовку більш інтенсивних штурмових дій у найближчій перспективі із застосуванням відповідної компоненти.

Крім того, між селом Пойма та Піщанівка з’явилося 3 ТБ 17-го ТП. Раніше 17-й ТП фіксувався у районі Нової Маячки.

Не безпідставне припущення, що командування РОВ виношує плани витіснення СОУ з Кринок до старту так званих виборів президента росії, щоб плацдарм на лівому березі Херсонської області не псував загальну, ефемерну картину епічного наступу "за планом". Якщо ж це не вдасться зробити до березня, то не здивуюся, якщо генерал Теплинський раптово запакує валізи і втече в "відрядження" до Сирії.

Крім того, посилення ділянки між Заплавою та Піщанівкою підрозділами 17-го танкового полку, недвозначно натякає на деякі побоювання командування УВ "Дніпро" щодо цієї ділянки, що нависає над розвилкою 2206 та Е-97.

Не менш недвозначно виглядає, ще в грудні відправлені на захід від Олешок підрозділи 24-ї МСП 70-ї МСД, а в районі Підлісного підрозділів 127-й ОРБр, для посилення 404-ї МСП терморегулюючих вентилів... кхм, територіальних військ противника. Мабуть, добірні ТрВшники не справляються там із чимось, чи кимось, але хто знає, із чим чи ким саме. Тому їм і підсипали батальйон розвідосів.

Також до питання про доцільність плацдарму Кринок.

Кринки це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група утримує плацдарм у протидії силам що у 200 разів перевищують її за чисельністю. При цьому, не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотною компонентою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів.

Кринки, це саме той приклад нової фази війни, про яку я нещодавно писав — меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати РОВ в районі Кринок, особливо по механізованому компоненту, просто непорівнянні з втратами СОУ.

За час утримання плацдарму, верифіковано знищення понад сотні одиниць російської техніки, а траса 2206 року перетворилася на цвинтар для неї. Ряд підрозділів 328-го ДШП 104-ї ДШД були відведені для відновлення боєздатності, що зараз для РОВ є дуже великою рідкістю.

Висновки? 300 спартанців нервово курять осторонь, при згадці Кринок.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.