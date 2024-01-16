Ситуація з військовою допомогою США хр**ова, але це не означає, що все пропало - Роман Шрайк
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Бізнесмен та блогер Роман Шрайк про те, які перспективи щодо військової допомоги США Україні
Щодо допомоги Україні, що зависла у Конгресі США.
Нагадаю, що проект висить у Сенаті. Умовою його прийняття республіканці (всі республіканці, а не тільки трампісти) зробили посилення імміграційних норм.
Різниця в тому, що нормальні республіканці проблему з імміграцією хочуть вирішити, а трампісти зберегти її, щоб використати проти Байдена.
Якщо проблема зникне, то зникне і ключовий привід для критики. А їм це не потрібне. Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії, головна мета якої — обрання їхнього особистого месії президентом. Практика "що гірше Байдену, то краще нам" вийшла на новий рівень.
Тому упороті вимагають максимально жорсткий варіант імміграційної реформи.
Але в Сенаті більший вплив мають нормальні, тому є шанс, що компромісу буде досягнуто, і пакет, що включає допомогу Україні, приймуть.
Після цього проєкт потрапить до Палати представників, яка перебуває під впливом трампістів, хоч їх там і меншість.
Можливі кілька варіантів:
- проєкт тупо не розглянуть,
- внесуть правки та відправлять назад до Сенату,
- провалять,
- приймуть.
Усе це суто теоретично. Судячи з заяв спікера Палати, пакет валитимуть (або правитимуть до неадекватного стану) просто через електоральні міркування "чим гірше, тим краще". Адже тільки месія може зробити правильну реформу, а не ці ваші байдени.
Тобто ситуація досить хрінова, але це не означає, що все пропало. У політиці завжди з’являються якісь можливості.
Тож давайте йти крок за кроком. Зараз продовжуємо чекати на компроміс у Сенаті, а потім подивимося, що буде далі.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка
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