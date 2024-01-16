Рус

Ситуація з військовою допомогою США хр**ова, але це не означає, що все пропало - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Україна критично залежить від підтримки Америки
Україна критично залежить від підтримки Америки. Фото Колаж

Бізнесмен та блогер Роман Шрайк про те, які перспективи щодо військової допомоги США Україні

Щодо допомоги Україні, що зависла у Конгресі США.

Нагадаю, що проект висить у Сенаті. Умовою його прийняття республіканці (всі республіканці, а не тільки трампісти) зробили посилення імміграційних норм.

Різниця в тому, що нормальні республіканці проблему з імміграцією хочуть вирішити, а трампісти зберегти її, щоб використати проти Байдена.

Якщо проблема зникне, то зникне і ключовий привід для критики. А їм це не потрібне. Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії, головна мета якої — обрання їхнього особистого месії президентом. Практика "що гірше Байдену, то краще нам" вийшла на новий рівень.

Тому упороті вимагають максимально жорсткий варіант імміграційної реформи.

Але в Сенаті більший вплив мають нормальні, тому є шанс, що компромісу буде досягнуто, і пакет, що включає допомогу Україні, приймуть.

Після цього проєкт потрапить до Палати представників, яка перебуває під впливом трампістів, хоч їх там і меншість.

Можливі кілька варіантів:

- проєкт тупо не розглянуть,

- внесуть правки та відправлять назад до Сенату,

- провалять,

- приймуть.

Усе це суто теоретично. Судячи з заяв спікера Палати, пакет валитимуть (або правитимуть до неадекватного стану) просто через електоральні міркування "чим гірше, тим краще". Адже тільки месія може зробити правильну реформу, а не ці ваші байдени.

Тобто ситуація досить хрінова, але це не означає, що все пропало. У політиці завжди з’являються якісь можливості.

Тож давайте йти крок за кроком. Зараз продовжуємо чекати на компроміс у Сенаті, а потім подивимося, що буде далі.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #США #Роман Шрайк #Військова допомога