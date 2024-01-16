Бізнесмен та блогер Роман Шрайк про те, які перспективи щодо військової допомоги США Україні

Щодо допомоги Україні, що зависла у Конгресі США.

Нагадаю, що проект висить у Сенаті. Умовою його прийняття республіканці (всі республіканці, а не тільки трампісти) зробили посилення імміграційних норм.

Різниця в тому, що нормальні республіканці проблему з імміграцією хочуть вирішити, а трампісти зберегти її, щоб використати проти Байдена.

Якщо проблема зникне, то зникне і ключовий привід для критики. А їм це не потрібне. Трампісти вже повністю увійшли до режиму передвиборчої кампанії, головна мета якої — обрання їхнього особистого месії президентом. Практика "що гірше Байдену, то краще нам" вийшла на новий рівень.

Тому упороті вимагають максимально жорсткий варіант імміграційної реформи.

Але в Сенаті більший вплив мають нормальні, тому є шанс, що компромісу буде досягнуто, і пакет, що включає допомогу Україні, приймуть.

Після цього проєкт потрапить до Палати представників, яка перебуває під впливом трампістів, хоч їх там і меншість.

Можливі кілька варіантів:

- проєкт тупо не розглянуть,

- внесуть правки та відправлять назад до Сенату,

- провалять,

- приймуть.

Усе це суто теоретично. Судячи з заяв спікера Палати, пакет валитимуть (або правитимуть до неадекватного стану) просто через електоральні міркування "чим гірше, тим краще". Адже тільки месія може зробити правильну реформу, а не ці ваші байдени.

Тобто ситуація досить хрінова, але це не означає, що все пропало. У політиці завжди з’являються якісь можливості.

Тож давайте йти крок за кроком. Зараз продовжуємо чекати на компроміс у Сенаті, а потім подивимося, що буде далі.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка