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Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Джамал Меджидов Новина оновлена 26 липня 2023, 17:06
Джамал Меджидов

Захід провели на високому організаційному рівні

У Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу.

Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віце-президента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова.

На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.

У зборах боксерської спільноти області взяли участь понад сто спортсменів та тренерів.

Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.

"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у прес-релізі.

Також у мережі велася пряма трансляція заходу.

Теги:
#Бокс #Дніпропетровська область