Джамал Меджидов обраний головою Дніпропетровської обласної федерації боксу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Захід провели на високому організаційному рівні
У Дніпрі 25 липня відбулися вибори президента Дніпропетровської обласної федерації боксу.
Переважна більшість учасників підтримала кандидатуру віце-президента Федерації боксу України, майстра спорту міжнародного класу Джамала Меджидова.
На цій посаді він змінив багаторічного керівника обласної федерації Віктора Савченка.
У зборах боксерської спільноти області взяли участь понад сто спортсменів та тренерів.
Ініціювала збори Федерація боксу України. Захід провели на найвищому організаційному рівні.
"В даний час боксерська спільнота України, як і все суспільство, активно намагається позбутися впливу проросійських сил", - йдеться у прес-релізі.
Також у мережі велася пряма трансляція заходу.