Власників фур хочуть обкласти нової даниною: хто потрапить на гроші і чому?

У Кабміні затвердили законопроект, який зробить вантажні автоперевезення дорожчими, а може і товари для українців

Нещодавно Кабінет міністрів України, а конкретніше Міністерство інфраструктури, пропонувало зробити ряд українських автомобільних доріг платними. Це не дуже сподобалося суспільству і ідею поставили на «паузу».

Однак Мінінфраструктури не відмовився від свого бажання знімати мзду за проїзд українськими автошляхами. Нехай і не з усіх авто, але хоча б з частини, і в липні був розроблений новий законопроект, покликаний «обкласти даниною» приблизно 630 тисяч українських авто. Більш того, як пишуть ЗМІ, проект навіть отримав погодження в Кабінеті міністрів України.

У чому суть пропозицій Мінінфраструктури?

Посилаючись на досвід європейських країн відомство пропонує ввести плату за користування автомобільними дорогами загального користування для вантажних автомобілів понад 12 тонн. Як пояснюють у відомстві, робиться це через:

- завдання шкоди автомобільним дорогам, що наноситься саме вантажними авто;

- змін в законодавстві в грудні 2020 року, якими 13,44% акцизу від палива, який формує Дорожній фонд на ремонт автодоріг, тепер відносять до доходів місцевих бюджетів і Дорожній фонд зменшився приблизно на 7 мільярдів гривень.

Закрити різницю в Мінінфраструктури хочуть за рахунок вантажних авто масою 12 і більше тонн, яких в Україні налічується за даними відомства 627 тис. одиниць. Навіть готові приблизні розцінки за проїзд — від 2,2 грн до 11 грн за кожен кілометр проїзду в залежності від загальної ваги, виду палива, навантаження на вісь та інших характеристик.

Здійснювати контроль і оплату проїзду в Мінінфраструктури пропонують онлайн, за допомогою спеціальних електронних пристроїв, які «зчитують» напрямок і відстань руху вантажних авто. Всі ці дані в прямому режимі будуть передаватися на спеціальну електронну систему, що дозволить здійснювати контроль за авто і збір з них платежів.

Здійснювати вантажоперевезення автодорогами загального користування вантажівки масою від 12 тонн зможуть тільки при наявності такого пристрою, яким має забезпечити власників машин держава в особі «Укравтодору», а перевіряти їх наявність буде в тому числі Національна поліція України. Правда в законопроекті відсутні які б то не було санкції за їзду без подібного пристрою.

Втім, судячи з того, що Кабмін повинен буде до 1 липня кожного року визначати дороги і ділянки доріг загального користування на яких буде стягуватися подібний платіж, далеко не всі дороги будуть платними для вантажних авто.

Мільярди гривень і зростання цін — скільки коштує законопроект?

За попередніми розрахунками платними можуть зробити 29 ділянок автодоріг загального користування довжиною 9 079 кілометрів, які будуть обладнуватися стаціонарними засобами контролю проїзду транспортних засобів, що обійдеться до 3,5 млрд грн. Ще від 1 до 1,5 млрд грн. в рік доведеться витрачати на утримання системи контролю, в тому числі мобільні групи реагування і переносні пункти фіксації порушень.

Цікаво, що за підрахунками авторів законопроекту, бізнес повинен буде витратити на виконання умов регулювання 3542 грн в розрахунку на 1 суб’єкта господарювання. Правда що саме входить в цю суму, і чи є вона одноразовї — в Мінінфраструктури не пояснюють. При цьому, в міністерстві вважають, що сам процес переходу на нові правила призведе до незначного зростання цін на товари, що перевозяться великовантажним автотранспортом.

Ввести в дію положення законопроекту в Міністерстві інфраструктури планують з 1 січня 2023 року.

Закон поки «сирий»

На думку експерта Українського інституту майбутнього, засновника ГО «Інфраструктурний рада» Володимира Шульмейстера, новий документ виглядає поки явно «сирим», але сенс в його прийнятті в цілому є.

«Дійсно, саме вантажівки наносять основний збиток дорожньому покриттю, але тут є ряд питань. Наприклад, чому немає дієвого контролю за перевантаженням? Фури платять акциз на паливо, а електромобілі його платять? А якщо підуть електрофури — де будуть їхні платежі в Дорожній фонд? Власники вантажних фур можуть запитати — наскільки більше вони повинні платити ніж власники легкових? Таких питань багато, але відповіді на них поки немає», — звертає увагу експерт.

Наступний важливий момент, вважає співрозмовник «Телеграфа», сам механізм справляння цього платежу.

«Запропонований в законопроекті спосіб по суті копіює досвід сусідньої Білорусі, але тут постає питання — через Україну зараз йде деякий, але транзит вантажів в інші країни. Є підрахунки того як введення збору вплине на їх обсяг? Може збитки від введення такого платежу виявляться вище ніж гіпотетичні надходження з великовантажних авто. Всі ці аспекти повинен вивчити незалежний орган з регулювання тарифів на транспорті, про необхідність якого багато говорили, але ніяких дій по його створенню так і не зроблено», — резюмує Володимир Шульмейстер.

Раніше був прийнятий і підписаний президентом закон, який посилює покарання за перевантаження для вантажних автомобілів, тепер за нього можна буде віддати до 51 тисячі гривень.