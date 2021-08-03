Имеешь перегруз – плати 51 000 гривен: президент подписал новый закон для автоперевозчиков

Перегруженные грузовые автомобили, передвигающиеся по автодорогам Украины уже не первый год называют одним из факторов разрушения дорожной инфраструктуры страны. Одно время власти даже лелеяли планы введения специального сбора от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины. Те планы так и не были реализованы, зато уже с августа грузовые автоперевозчики начнут платить штрафы в десятки тысяч гривен.

Более года назад, 25 июня 2020 года, в Верховную Раду поступил законопроект, предлагавший установить административную ответственность за перевозку грузов по автомобильным дорогам Украины и за отказ от прохождения весогабаритного контроля.

Документу понадобился ровно год, прежде чем 29 июня нардепы во втором чтении окончательно приняли предложение своих коллег и приняли новый закон, который еще спустя месяц, 2 августа, был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Перегруз – плати, отказался взвешиваться – тоже плати

Суть нового закона сводится к введению в Кодекс об административных правонарушениях Украины ряда статей, которые предполагают рост или введение административной ответственности за нарушение правил весогабаритного контроля.

Так, если в ходе взвешивания выяснится, что авто:

перегружено на 2%, штраф составит 1700 гривен, в настоящий момент за это ответственности нет;

за перегруз на 2-5% штраф в 5100 гривен, в настоящий момент штрафов за это также нет;

за перегруз на 5-10% штраф в 8500 гривен;

за перегруз авто на 10-20% штраф составит 17 000 гривен;

при перегрузе на 20% - 34 000 гривен;

если вес груза превышает норму на более чем 30% - 51 000 гривен, в настоящий момент данная норма отсутствует.

Еще одним нововведением стало введение штрафа в 51 000 гривен за отказ проходить весогабаритный контроль.

Также с введением нового закона могут оштрафовать на 34 000 гривен за нарушения в документах на груз и на 51 000 гривен в случае невыполнения законных действий сотрудников «Укртрансбезпеки».

Накладываться данные штрафы будут на грузоотправителя-физическое лицо или руководителя юридического лица, которое предоставляет перевозчику груз и заполняет документы на него.

Важным условием для наложения штрафа становится фото-, кино- и видеосъемка нарушения, прежде фиксация нарушения могла проводиться только в автоматическом режиме посредство WIM-комплексов (взвешивание в движении), которых в Украине в мае насчитывалось более 50, но 37 из них были подключены к единой сети.

В целом по данным Государственного агентства по безопасности на транспорте, в 2020 году был осуществлен весогабаритный контроль 700 тысяч транспортных средств, выписаны 14 тысяч протоколов о его нарушении с наложением на виновных 137 млн грн. штрафов за перегруз.

По мнению эксперта Украинского института будущего, основателя ГО «Инфраструктурный совет» Владимира Шульмейстера новые изменения не смогут изменить ситуацию с перегрузом на украинских дорогах к лучшему по двум причинам.

«Прежде всего, 51 000 гривен как максимальный штраф по-прежнему слишком мал, к примеру, в Польше штраф составляет до 5 тысяч евро (159,5 тыс. грн. по курсу НБУ – прим. редакции), а в Германии и вовсе до 10 тысяч», считает собеседник «Телеграфа».

По мнению эксперта новый закон просто приведет к росту расценок на коррупционном рынке услуг, связанном с весогабаритным взвешиванием, не более.

«Если не будет жесткого выполнения закона, то никакого эффекта не ожидаю. При повышении наказания - растут тарифы: когда официальный штраф за нарушение ПДД был 10 гривен, то откупались на месте оплатив 5, когда штраф подняли до 500, стали откупаются 200 гривнами. Аналогичная ситуация может быть тут. Нужны показательные кейсы по «разрыву» нарушителей и жесткий общественный контроль за соблюдением – тогда будет толк», - уверен Владимир Шульмейстер.