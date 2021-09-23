Владельцев фур хотят обложить новой данью: кто попадет на деньги и почему?

В Кабмине утвердили законопроект, который удорожит грузовые автоперевозки, а может и товары для украинцев

Недавно Кабинет министров Украины, а конкретнее Министерство инфраструктуры, предлагало сделать ряд украинских автомобильных дорог платными. Это не слишком понравилось обществу и идею поставили на «паузу».

Однако Мининфраструктуры не отказалось от своего желания снимать мзду за проезд по украинским автодорогам. Пусть и не со всех авто, но хотя бы с части, и в июле был разработан новый законопроект, призванный «обложить данью» примерно 630 тысяч украинских авто. Более того, как пишут СМИ, проект даже получил согласование в Кабинете министров Украины.

В чем суть предложений Мининфраструктуры?

Ссылаясь на опыт европейских стран ведомство предлагает ввести плату за пользование автомобильными дорогами общего пользования для грузовых автомобилей свыше 12 тонн. Как поясняют в ведомстве, делается это из-за:

- вреда автомобильным дорогам, наносимым именно грузовыми авто;

- изменений в законодательстве в декабре 2020 года, которыми 13,44% акциза от топлива, который формирует Дорожный фонд на ремонт автодорог, теперь относят к доходам местных бюджетов и Дорожный фонд «усох» примерно на 7 миллиардов гривен.

Закрыть разницу в Мининфраструктуры хотят за счет грузовых авто массой 12 и более тонн, которых в Украине насчитывается по данным ведомства 627 тыс. единиц. Даже готовы примерные расценки за проезд – от 2,2 грн до 11 грн за каждый километр проезда в зависимости от общего веса, вида топлива, нагрузки на ось и прочих характеристик.

Осуществлять контроль и оплату проезда в Мининфраструктуры предлагают онлайн, при помощи специальных электронных устройств, которые «считывают» направление и расстояние движения грузовых авто. Все эти данные в прямом режиме будут передаваться на специальную электронную систему, что позволит осуществлять контроль за авто и сбор с них платежей.

Осуществлять грузоперевозки автодорогами общего пользования грузовики массой от 12 тонн смогут только при наличии такого устройства, которым должно обеспечить владельцев машин государство в лице «Укравтодора», а проверять их наличие будет в том числе Национальная полиция Украины. Правда в законопроекте отсутствуют какие бы то ни было санкции за езду без подобного устройства.

Впрочем, судя по тому, что Кабмин должен будет до 1 июля каждого года определять дороги и участки дорог общего пользования на которых будет взиматься подобный платеж, далеко не все дороги будут платными для грузовых авто.

Миллиарды гривен и рост цен — сколько стоит законопроект?

По предварительным расчетам платными могут сделать 29 участков автодорог общего пользования протяженностью 9 079 километров, которые будут оборудоваться стационарными средствами контроля проезда транспортных средств, что обойдется до 3,5 млрд грн. Еще от 1 до 1,5 млрд грн. в год придется тратить на содержание системы контроля, в том числе мобильные группы реагирования и переносные пункты фиксации нарушений.

Любопытно, что по подсчетам авторов законопроекта, бизнес должен будет потратить на выполнение условий регулирования 3542 грн в расчете на 1 субъекта хозяйствования. Правда что именно входит в эту сумму, и является ли она единоразовой — в Мининфраструктуры не поясняют. При этом, в министерстве считают, что сам процесс перехода на новые правила приведет к незначительному росту цен на товары, которые перевозятся большегрузным автотранспортом.

Ввести в действие положения законопроекта в Министерстве инфраструктуры планируют с 1 января 2023 года.

Закон пока «сырой»

По мнению эксперта Украинского института будущего, основателя ГО «Инфраструктурный совет» Владимира Шульмейстера, новый документ выглядит пока явно «сырым», но смысл в его принятии в целом имеется.

«Действительно, именно грузовики наносят основной ущерб дорожному покрытию, но тут есть ряд вопросов. Например, почему нет действующего контроля за перегрузом? Фуры платят акциз на топливо, а электромобили его платят? А если пойдут электрофуры – где будут их платежи в Дорожный фонд? Владельцы грузовых фур могут спросить – насколько больше они должны платить чем владельцы легковых? Таких вопросов много, но ответа на них пока нет», — обращает внимание эксперт.

Следующий важный момент, считает собеседник «Телеграфа», сам механизм взимания этого платежа.

«Предлагаемый в законопроекте способ по сути копирует опыт соседней Беларуси, но тут встает вопрос – через Украину сейчас идет какой-никакой, но транзит грузов в другие страны. Есть подсчеты того как введение сбора повлияет на их объем? Может убытки от введения такого платежа окажутся выше чем гипотетические поступления с большегрузных авто. Все эти аспекты должен изучить независимый орган по регулированию тарифов на транспорте, о необходимости которого много говорили, но никаких действий по его созданию так и не сделано», — резюмирует Владимир Шульмейстер.

Ранее был принят и подписан президентом закон, который ужесточает наказание за перегруз для грузовых автомобилей, теперь за него можно будет отдать до 51 тысячи гривен.