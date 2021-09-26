Лапки трейдеру не перешкода: хом’як, що торгує криптовалютою збільшив свій портфель на 30% за три місяці

Схоже, що зробити 30% на криптовалюті дуже просто. Треба всього лише завести хом’яка.

Трейдер Mr.Goxx зміг за три місяці досягти успіху і збільшити свій портфель на 30% торгуючи криптовалютою. Йому не завадило навіть те, що він — хом’як і у нього лапки.

Як повідомляє Protos, по прибутковості своїх операцій він перевершив індекси S & P 500, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета і фонд Ark Innovation від Кеті Вуд.

Його діловий партнер, а за сумісництвом власник, почав проводити цей експеримент ще в червні цього року, коли спорудив для свого вихованця спеціальну клітку, де успішний трейдер і проводить свої операції.

В "офісі" хом’як може бігати по колесу, завдяки якому може вибрати потрібну йому криптовалюту з тридцяти торгових пар. Після цього він може пробігтися по одному з двох тунелів, які й визначають чи має намір Mr.Goxx купити або продати відповідний токен.

Чотирилапий криптофанат починав з бюджету в 390 доларів (10,4 тисячі грн), а за три місяці зміг його збільшити до 498 доларів (13,3 тисячі гривень).

Максимальна вартість його портфеля досягала 580 доларів, проте трейдер сильно "просів" після недавнього падіння вартості "біткоїна", пов’язаного із забороною на їх транзакції в Китаї.

Хом’як по прибутковості перевершив навіть Bitcoin

Попри успіхи хом’яка, за словами господаря, вартість клітки все одно поки не окупилася.

У Mr.Goxx є свій канал на Twitch, так що за його робочим днем можна поспостерігати в прямому ефірі.

Як повідомлялося раніше, мільярдер і винахідник Ілон Маск завів собі цуценя, після чого на криптовалютному ринку відбувся різкий ріст деяких токенів.