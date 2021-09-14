Щеня Ілона Маска першою ж появою на публіці змінило курс криптовалюти (фото)

Про плани мільярдера завести щеня стало відомо ще у червні 2021 року.

Власник компанії Tesla Ілон Маск завів щеня породи сіба-іну, в результаті чого криптовалюта виросла в ціні.

Про появу у Маска нового друга свідчить його пост у Twitter, опублікований у понеділок, 13 вересня.

Про плани завести собаку винахідник розповів ще на початку червня. Ще тоді він назвав імʼя свого майбутнього пса — Флокі.

Практично відразу після цього на криптовалютній базі Dogecoin зʼявилися токени Floki Inu і Shiba Floki, котрих назвали на честь собаки Ілона Маска.

Приїхав улюбленець до свого власника лише через три місяці, 13 вересня. Після цього мільярдер поділився в мережі фото щеняти і підписав його: "Флокі приїхав".

Після появи поста різко почала рости вартість криптомонет. Уже через три години після публікації мільярдера, Floki Inu підскочила на 140%, а Shiba Floki взагалі виросла в ціні на 1309%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після відмови Ілоном Маском продавати авто Тесла за криптовалюту, значно упав біткоїн.

Нагадуємо, що у Верховній Раді підтримали законопроєкт про податки із криптовалюти.