Доллар цифровой эпохи: станут ли американские деньги криптовалютой?

Доллар США на протяжении многих десятилетий господствовал в качестве ведущей мировой резервной валюты, опираясь на полную веру и кредит правительства США, а также на мощь американской экономики.

Недавняя статья на сайте “Aljazeera” рассказывает о спорах, возникающих среди американских законодателей, относительности создания национальной криптовалюты. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

В последние годы доминирующая денежная единица, которую выбирают во всем мире, столкнулась с растущим спектром угроз, начиная от собственной неэффективной финансовой инфраструктуры и введения китайского электронного юаня до таких криптовалют, как биткойн.

Поскольку такие страны, как Багамы, Китай и Швеция, проверяют жизнеспособность национальных криптовалют, политики в США начинают подводить итоги.

Два американских проекта исследуют концепцию цифрового кредитно-бумажного доллара в эпоху, когда наличные деньги больше не являются основной всего.

Инициатива цифровой валюты в Массачусетском технологическом институте работает с Федеральным резервным банком Бостона над исследованием по ускорению гипотетического денежного сдвига в эксперименте, под названием "Project Hamilton". Президент Федеральной резервной системы Бостона заявил, что будущий "Fedcoin" будет сочетать в себе функции "Venmo" и "Apple Pay".

Проект цифрового доллара, созданный при сотрудничестве некоммерческого фонда "Digital Dollar Foundation" и консалтинговой компании "Accenture Plc", запускает пять пилотных проектов в следующем году. Это предприятие надеется вызвать общественное обсуждение и предпринять практические шаги в направлении создания национальной криптовалюты.

"Существует ряд причин, по которым центральные банки во всем мире серьезно смотрят на создание национальных криптовалют. Эти причины включают сбор данных и экономическую конфиденциальность, модернизацию финансовой системы, доступ к финансовым услугам, точность исполнения государственных льгот и денежно-кредитную политику", - сказал Кристофер Джанкарло, один из основателей фонда "Digital Dollar Foundation" и бывший Государственный регулятор США.

Джанкарло рассказал изданию "Aljazeera", что "геополитические проблемы, конкуренция стейблкоинов, таких как Diem, с банковскими платежными системами и лидерство в установлении стандартов для взаимодействия с глобальными цифровыми валютами" также мотивируют США.

"Частный сектор изучает возможности цифровых активов, таких как биткойн, уже более десяти лет, и теперь государственный сектор пытается наверстать упущенное", - сказал он.

"Блоки для майнинга не нужны"

Нет никаких гарантий, что США успешно примут цифровой доллар, заявил изданию "Aljazeera" Крис Островски, управляющий директор Британского института цифровой валюты.

У прогрессистов, либертарианцев и бизнес-ориентированных технологов разные представления о том, как должна выглядеть национальная криптовалюта, нет согласования целей, дизайна или функциональности.

Сторонники цифрового доллара, такие как Рохан Грей, президент "Modern Money Network" и профессор юридического колледжа Университета Уилламетт, утверждают, что общегосударственный подход может способствовать развитию скоординированной структуры с множеством направлений.

Грей считает, что президент США Джо Байден должен работать с Конгрессом, чтобы найти путь к цифровизации доллара, точно так же, как правительственные учреждения объединяют силы, по крайней мере теоретически, для решения сложных проблем, таких как пандемия коронавируса, восстановление экономики и изменение климата.

"Мы говорим не об одном инструменте, платформе или технологии, а о всеобъемлющем наборе законодательных изменений", - заявил Грей изданию "Aljazeera".

Среди набора спорных решений, предусмотренных прогрессивистами, есть предложение сенатора Шеррода Брауна, демократа из Огайо, создать цифровой долларовый кошелек "FedAccount" для каждого американца для получения пособий и осуществления платежей.

Система будет легко доступна в местных банках и не требует комиссий. Это также связано с законопроектом, совместно спонсируемым сенаторами Берни Сандерсом и Кирстен Гиллибранд, для Почтовой службы США о предоставлении розничных банковских услуг.

Смежной идеей является Закон о публичном банковском обслуживании, предложенный представителями Рашидой Тлайб и Александрией Окасио-Кортес и направленный на то, чтобы "использовать банковские услуги как коммунальное предприятие, что является проверенной моделью во всем мире, чтобы сохранить деньги на местах и сократить расходы, устранив посредников, акционеров и высокооплачиваемых руководителей с Уолл-стрит".

Грей рассматривает перспективные решения "eCash" как популистский инструмент для борьбы с неравенством и более демократичного способа зарабатывания денег, предлагая цифровую валюту на основе токенов на накопительных картах параллельно с технологией бухгалтерского учета на основе счетов, когда люди хранят активы непосредственно в центральном банке.

Как и многие левые сторонники цифрового доллара, Грей считает, что блокчейн - технология, лежащая в основе криптовалют, - не нужна там, где достаточно централизованного доверия.

"Предполагается, что блокчейн - это консенсус в группе равных по положению, но это не тот вопрос, который мы пытаемся решить здесь", - сказал он, ссылаясь на то, как криптовалютные сети проверяют транзакции. "Здесь не нужны майнинг-блоки или доказательство работы".

Децентрализованная криптовалюта и национальная криптовалюта могут однажды сосуществовать. Но в любом случае частный биткойн ускорил разговор о том, что он частично заменяет бумажные банкноты и металлические монеты.

"Преимущества и риски"

Независимо от того, будет ли цифровой доллар в конечном итоге опираться на блокчейн или просто находиться под влиянием принципов, лежащих в основе криптовалют, американские политики всех мастей, похоже, в основном объединены желанием не выглядеть отстающими в конкурентной глобальной гонке по переводу доллара в цифровую форму.

Многие видят в США экономику, которая всегда была пионером в области интернета и финансово-технологических решений, и опасаются, что Пекин в конечном итоге перейдет от ограниченного внутреннего внедрения своей национальной криптовалюты к замене популярных платежных систем "Alipay" и "WeChat", которые уже доминируют в большей части Азии. В целом, несмотря на обеспокоенность по поводу незаконного финансирования и отмывания денег, американские чиновники критикуют последствия китайской модели для наблюдения и сбора данных о потребителях.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен заявили о растущей поддержке цифрового доллара, хотя их высказывания об отсутствии полной анонимности для пользователей вызвали сомнения - особенно у консервативных законодателей.

Некоторые либертарианские члены Палаты представителей США настроены оптимистично по отношению к криптовалюте, но относятся с недоверием к идее большого правительства. На слушаниях Целевой группы по финансовым технологиям 15 июня высокопоставленный член-республиканец Уоррен Дэвидсон, конгрессмен из Огайо, предположил, что чиновники все еще находятся на "этапе изучения" цифрового доллара.

Он описал нынешнюю финансовую инфраструктуру как "уже безопасную, эффективную, динамичную и действенную" и сказал, что США должны проводить цифровизацию "по правильным причинам, а не просто для того, чтобы оказывать давление на самих себя".

В первую очередь Дэвидсон критически относится к "здоровым деньгам", к беспокойству по поводу того, что цифровые доллары потенциально могут подорвать стабильность и процветание. Но он также предостерегает, чтобы не уходить далеко от "несанкционированных" аспектов наличных денег, которые обеспечивают конфиденциальность при одноранговых транзакциях. Он заявил "Aljazeera", что цифровой доллар должен создаваться "не как инструмент контроля, а как средство сбережения и средство обмена".

Патрик МакГенри, высокопоставленный республиканец в комитете Палаты представителей по финансовым услугам, призвал к тщательному изучению как "преимуществ, так и рисков", выразив согласие с обязательством Федеральной резервной системы (ФРС) "сделать все правильно, а не просто быть первыми".

Другие республиканцы сосредоточены на инфляционном потенциале "выпуска" слишком большого количества денег или на ловушках государственного сектора, пытающегося повторить то, что уже делают коммерческие банки. Кроме того, с точки зрения кибербезопасности, сохранение банков-посредников могло бы изолировать ФРС.

"Удобное дополнение к наличным деньгам"

С Уолл-стрит и компаниями финансовых технологий может возникнуть консенсус в отношении Закона о долларах 21 века, двухпартийного законопроекта, обязывающего министра финансов США публиковать обновленные данные о преобладании доллара и о прогрессе в развитии национальной криптовалюты.

Около 80 процентов центральных банков активно исследуют концепцию национальной криптовалюты, в том числе Европейский центральный банк и Банк Англии, которые недавно опубликовали документы по этой теме.

В октябре прошлого года Багамы развернули "песочный доллар" - первый национальный запуск такой технологии центральным банком. В апреле Восточно-Карибский центральный банк представил свой "DCash". А Банк Ямайки планирует ввести цифровую валюту в следующем году.

В рамках программы на Ямайке в качестве поставщика технологий используется ирландская компания "eCurrency Mint Inc". Директор по рынкам этой компании Майлз Ау Йунг предполагает, что США могут сделать то же самое.

Он заявил изданию "Aljazeera", что только Казначейство и Федеральная резервная система должны иметь право производить, выпускать и распространять эту новую форму законного платежного средства.

"Любая национальная валюта должна иметь возможность работать с существующими платежными средствами финансовой системы, включая банковские счета, приложения и платежные карты, при этом распространяясь на смартфоны, QR-коды и другие инновационные способы хранения цифровых объектов", - сказал Йунг.

"Цифровая валюта должна обеспечивать мгновенные и окончательные расчеты", - добавил он, отметив, что она должна иметь возможность "массового масштабирования с минимальным потреблением энергии".

На Багамах местная компания "NZIA Ltd" внедрила новую цифровую валюту, которую генеральный советник Джон Ким описал изданию "Aljazeera" как "наиболее зрелую и передовую систему в своем роде", отметив, что созданная ими национальная криптовалюта является "удобным дополнением к наличным деньгам".

В то время как национальная валюта Ямайки не полагается на блокчейн, модель Багамских островов представляет собой гибрид "лучшего из обоих миров", который сочетает в себе блокчейн и централизованные системы, - говорит Ким, добавляя, что к цифровому доллару США он применяет выжидательный подход.

"При переосмыслении любой критически важной национальной инфраструктуры, - сказал он, - готовность так же важна, как и желание".

Ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты задаются вопросом является ли криптовалюта отличной идеей или очередной финансовой пирамидой.