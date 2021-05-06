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В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние

В мире появился первый крипто-миллиардер: рассказываем, кто он такой и на чем сколотил состояние
07:21 Сегодня Телеграф

27-летний Виталий Бутерин стал первым в мире миллиардером, который заработал деньги на криптовалюте. Forbes пишет, что IT-предприниматель основал свою валюту Ethereum (в Украине его называют Эфир - Авт.) и сейчас она считается второй в мире после биткоина. 

Кто такой Виталий Бутерин?

Виталий Бутерин родился в Коломне (РФ) в 1994 году. В возрасте 6 лет с родителями переехал в Торонто (Канада), где сейчас и проживает. Свой Ethereum он запустил в 2015 году и получил за него премию World Technology Awards.

Сейчас состояние Бутерина оценивается в $1,09 миллиарда. Такую сумму он смог заработать после того, как его Ethereum превысил отметку в $3 тысячи за 1 единицу криптовалюты. Сейчас у миллиардера 333 тысячи 520 единиц криптовалюты. В Forbes говорят, что с начала этого года состояние Бутерина выросло в 20 раз. 

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Коллеги по криптобиржам и владельцы Ethereum говорят, что миллиардер сам по себе человек нелюдимый, даже несколько социопатичный и вряд ли был готов к такому состоянию. 

Сейчас рыночная стоимость Ethereum равна $376 миллиардам. Среди других криптовалют по капитализации ее превышает только биткоин — $1,08 триллиона.

Некоторые эксперты говорят, что Эфир даже лучше, чем биткоин. "Телеграф" связался с Андреем Великим - одним из главных специалистов по криптовалюте в Украине и выяснил, какие плюсы есть Ethereum по сравнению с биткоином. 

Почему Эфир лучше биткоина? 

"На сегодняшний день на биткоине до сих пор не реализованы сарт-контракты (алгоритм, который нужен для формирования, контроля и получения данных о владении чем-либо - Авт.). У Эфира их сделали сразу. Была группа компаний, которая хотела криптовалюту с таким принципом. Это сделали в 2017 году. 

Все дело в том, что данная криптовалюта - не просто средство платежа, обмена и пересылки. Она дает возможность зафиксировать в блокчйене (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков - Авт.) определенный контракт. В общем, альтернативы со стороны биткоина Эфиру нет. Проще говоря - у биткоина нет такой архитектуры", - говорит Андрей Великий.  

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Биткоин в мире называют цифровым золотом. Однако, он по функционалу он слабее Эфира. 

"Смарт-контракты могут быть следующие. Люди шлют на определенный адрес Эфир, отдают их на определенный проект - в итоге, создатели проекта превращают криптовалюту в токены - это цифровые акции. Те, кто слал Эфир автоматически получают эти акции обратно. 

Также смарт-контракт может быть залогового характера. Я отправляю Эфир на адрес и под залог своих денег беру какую-то ценность. По этому же контракту я могу вернуть все обратно и при этом получить проценты, если Эфир вырастет", - добавляет Андрей Великий. 

Так почему же Эфир так сильно вырос? 

"Раньше мне нужно было заводить деньги на Централизованную биржу с риском того, что все может прогореть - владелец биржи заберет деньги и с ними уедет. Так, неделю назад в Турции владелец такой биржи забрал $1,5 миллиарда и уехал с ними в Албанию. 

Архитектура Эфира позволяет, например, нам с вами обменяться деньгами, но до тех пор, пока не произошел сам обмен, крипта каждого лежит у него на счету. Смарт-контракт Ethereum позволяет меняться деньгами децентрализовано без доверия своих финансов бирже. Фактор человеческого вмешательства исключен. И такой принцип ввел сам Бутерин и дал его людям в виде конструктора, который можно собрать индивидуально", - резюмирует Андрей Великий.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Украина, Эфир, Криптовалюта, Биткоин, Ethereum, Андрей Великий, Виталий Бутерин.
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