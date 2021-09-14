Щенок Илона Маска первым же появлением на публике изменил курс криптовалюты (фото)

О планах миллиардера завести щенка стало известно еще в июне 2021 года.

Владелец компании Tesla Илон Маск завел щенка породы Сиба-ину, в результате чего криптовалюта выросла в цене.

О появлении в Маска нового друга свидетельствует его пост в Twitter, опубликованный в понедельник, 13 сентября.

О планах завести собаку изобретатель рассказал еще в начале июня. Еще тогда он назвал имя своего будущего пса — Флоки.

Практически сразу после этого на криптовалютной базе Dogecoin появились токены Floki Inu и Shiba Floki, которых назвали в честь собаки Илона Маска.

Приехал любимец к своему владельцу только через три месяца, 13 сентября. После этого миллиардер поделился в сети фото щенка и подписал его: "Флоки приехал".

После появления поста резко начала расти стоимость криптомонет. Уже через 3 часа после публикации миллиардера, Floki Inu подскочила на 140%, а Shiba Floki вообще выросла в цене на 1309%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после отказа Маска продавать авто Тесла за криптовалюту, значительно упал биткоин.

Напоминаем, что в Верховной Раде поддержали законопроект о налогах с криптовалюты.