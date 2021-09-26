Лапки трейдеру не помеха: торгующий криптовалютой хомяк увеличил свой портфель на 30% за три месяца

Похоже, что сделать 30% на криптовалюте очень просто. Надо всего лишь завести хомяка.

Трейдер Mr.Goxx смог за три месяца достичь успеха и увеличить свой портфель на 30% торгуя криптовалютой. Ему не помешало даже то, что он — хомяк и у него лапки.

Как сообщает Protos, по доходности своих сделок он превзошел индексы S&P 500, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и фонд Ark Innovation от Кэти Вуд.

Его деловой партнер, а по совместительству хозяин, начал проводить этот эксперимент еще в июне этого года, когда соорудил для своего питомца специальную клетку, где успешный трейдер и проводит свои сделки.

В "офисе" хомяк может бегать по колесу, благодаря которому может выбрать интересующую его криптовалюту из тридцати торговых пар. После этого он может пробежаться по одному из двух тоннелей, которые и определяют намерен ли Mr.Goxx купить или продать соответствующий токен.

Четырехлапый криптофанат начинал с бюджета в 390 долларов (10,4 тысячи грн), а за три месяца смог его увеличить до 498 долларов (13,3 тысячи гривен).

Максимальная стоимость его портфеля достигала 580 долларов, однако трейдер сильно "просел" после недавнего падения стоимости "Биткоина", связанного с запретом на их транзакции в Китае.

Хомяк по доходности превзошел даже Bitcoin

Несмотря на успехи хомяка, по словам хозяина, стоимость клетки все равно пока не окупилась.

У Mr.Goxx есть свой канал на Twitch, так что за его рабочим днем можно понаблюдать в прямом эфире.

Как сообщалось ранее, миллиардер и изобретатель Илон Маск завел себе щенка, после чего на криптовалютном рынке произошел резкий рост некоторых токенов.