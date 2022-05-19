Війна відкоригувала, але не зруйнувала планів. В Україні з’явився новий бренд дитячого одягу KRAKO

Попри війну, українці запускають нові бренди з виробництвом всередині країни

Свою нову компанію засновниці називають "дитям війни" – бо з’явилася під час війни й пропонує одяг для новонароджених. Однак ідею створити власний бренд дитячого одягу KRAKO подруги Ірина Краснокутська та Марина Колєснікова виношували задовго до цих подій – впродовж останніх дев’яти місяців. Офіційний старт бренду був запланований на 10 березня. Війна суттєво сповільнила, але не зламала цих планів.

"За останні 84 дні в Україні народилося понад 43 тисячі дітей. Попри звуки сирен кілька разів на день, попри неспокій і тривожність мам, цим дітям має бути комфортно. І ми можемо в цьому допомогти. Адже KRAKO – це бренд, у якому дитині зручно. Ми виготовляємо базовий одяг із натуральних тканин і продумуємо кожну деталь у кожній моделі", – говорить Марина Колеснікова.

Сьогодні в колекції KRAKO – чотири капсули для немовлят віком від 0 до 24 місяців, але зовсім скоро в асортименті з’явиться й одяг для дітей 2-7 років. Всі тканини та фурнітура мають міжнародні сертифікати якості та є безпечними для малюків. Вдалим збігом обставин стало й те, що найважливішим виробником матеріалів для створення індивідуальних замовлень з власними принтами KRAKO стали саме фабрики Польщі, яка прихистила найбільше українців, змушених тікати від війни. Більшість виробів відшита ще до початку березня, а частину відшивають на фабриці в центрі України. Тому вихід бренду на ринок саме зараз є також вагомим внеском у боротьбу на економічному фронті, бо дозволяє забезпечити людей роботою і зберегти команду.

Крім цього, виробник дарує 100 бодиків жінкам, які стали мамами під час війни. "Ми чули безліч історій, як українські жінки народжували під час вибухів у Києві чи Харкові, як ставали матерями в бомбосховищах та підвалах, як проживали перші тижні після пологів в окупації… Такі розповіді розбивають серце, проте кожна мама, що переживає війну разом з новонародженим малюком, здійснює неоціненний подвиг. Тому ми вирішили подарувати 100 бодиків дітям, які народилися під час війни", – говорить Ірина Краснокутська.

Як отримати подарунок детально описано на сторінці Бренду в Instagram – krako.land . Поки це єдине місце, де можна придбати продукцію KRAKO. Щоб зробити одяг максимально доступним за ціною, новий бренд відмовився від інвестицій у рекламу і маркетинг та відклав роботу над новим сайтом. Однак товари вже можна придбати в одному з найбільших інтернет-магазинів дитячого одягу – Garnamama.

Також придбати зручний і красивий одяг KRAKO незабаром можна буде в ROZETKA, Епіцентр, LeBoutique та інших магазинах.