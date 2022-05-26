Чому впав долар і що буде з курсом найближчим часом — прогноз економістів

На стабілізацію курсу гривні НБУ довелося витратити сотні мільйонів доларів

Після різкого зниження курсу гривні, що трапився минулого тижня з 19 травня, коли долар виріс до 37,5 гривень, курс заокеанської валюти дещо знизився і перестав зростати.

Чому це трапилося на своїй сторінці у Facebook повідомив економічний експерт Михайло Кухар, який зазначив, що після настання паніки Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку за 3 дні 1,3 млрд дол.

Це допомогло вилучити з ринку близько 40 мільярдів "зайвих" гривень, привівши до її дефіциту, а пропозиція долара, що збільшилася, сприяла задоволенню попиту на заокеанську валюту і заспокоїло ринок.

Разом з тим, як довго Національний банк зможе дозволяти собі подібні масштабні інтервенції – невідомо, але якщо вірити даним НБУ у вигляді готівки на рахунках зберігає менше 6 млрд дол.

Раніше економічний експерт Олег Пендзін пояснював зростання курсу долара зайвою гривнею, надрукованою для фінансування військових дій та бюджетних видатків в обсязі 100 мільярдів гривень.

Падіння чи зростання – що чекає долар

Водночас системний аналітик Євген Істребін передбачив падіння долара на кілька найближчих днів.

"Вчора (25 травня – ред.) долари до обіду продавали по 36. До вечора дійшло до 36,80. Зараз продаж трохи знизився до 36,50. Якщо сьогодні курс впаде до кінця дня (хоча б до 36,30), то до наступної середи буде падіння. Може навіть до 34-35. Зростання курсу останнім часом йде у середу-четвер. Падіння п’ятниця-вівторок. Ще падіння дуже часто йде наприкінці місяця", — пише у Facebook аналітик.

На думку доктора економічних наук Андрія Длігача, особливих передумов для падіння курсу долара в Україні немає, оскільки валюта нам потрібна для імпорту, а її надходження в країні в умовах війни обмежене.