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Чому впав долар і що буде з курсом найближчим часом — прогноз економістів

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Микита Синицін Микита Синицін
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Курсу долара найближчими днями прогнозують два варіанти
Курсу долара найближчими днями прогнозують два варіанти

На стабілізацію курсу гривні НБУ довелося витратити сотні мільйонів доларів

Після різкого зниження курсу гривні, що трапився минулого тижня з 19 травня, коли долар виріс до 37,5 гривень, курс заокеанської валюти дещо знизився і перестав зростати.

Чому це трапилося на своїй сторінці у Facebook повідомив економічний експерт Михайло Кухар, який зазначив, що після настання паніки Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку за 3 дні 1,3 млрд дол.

Це допомогло вилучити з ринку близько 40 мільярдів "зайвих" гривень, привівши до її дефіциту, а пропозиція долара, що збільшилася, сприяла задоволенню попиту на заокеанську валюту і заспокоїло ринок.

Разом з тим, як довго Національний банк зможе дозволяти собі подібні масштабні інтервенції – невідомо, але якщо вірити даним НБУ у вигляді готівки на рахунках зберігає менше 6 млрд дол.

Раніше економічний експерт Олег Пендзін пояснював зростання курсу долара зайвою гривнею, надрукованою для фінансування військових дій та бюджетних видатків в обсязі 100 мільярдів гривень.

Падіння чи зростання – що чекає долар

Водночас системний аналітик Євген Істребін передбачив падіння долара на кілька найближчих днів.

"Вчора (25 травня – ред.) долари до обіду продавали по 36. До вечора дійшло до 36,80. Зараз продаж трохи знизився до 36,50. Якщо сьогодні курс впаде до кінця дня (хоча б до 36,30), то до наступної середи буде падіння. Може навіть до 34-35. Зростання курсу останнім часом йде у середу-четвер. Падіння п’ятниця-вівторок. Ще падіння дуже часто йде наприкінці місяця", — пише у Facebook аналітик.

На думку доктора економічних наук Андрія Длігача, особливих передумов для падіння курсу долара в Україні немає, оскільки валюта нам потрібна для імпорту, а її надходження в країні в умовах війни обмежене.

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#Гривня #Долар #Обмін валют #Курс валют