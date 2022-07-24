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Курс долара може знизити лише Захід, але не хоче – чому НБУ втопив гривню і що буде далі

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Захід може, але не хоче рятувати гривню
Захід може, але не хоче рятувати гривню

Захід не горить бажанням рятувати гривню

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, падіння гривні до долара було неминуче і без зміни курсу останнього НБУ 21 липня.

Експерт наголосив, що на щомісячні витрати Україні необхідно 9 мільярдів доларів і знайти їх для нашої країни на Заході – не проблема. Так, за його словами, Федеральна резервна система США – центробанк країни півроку тому друкував по 120 мільярдів доларів на місяць.

Проте, як стверджує експерт, фіндопомога від Заходу насправді на 70-75% представляє собою кредити замість безоплатної фінансової допомоги, що разом з колишніми боргами нарощують щоквартальні виплати за боргами України до 1,5 млрд дол.

Як вважає Олександр Гончаров, країни Заходу не надто зацікавлені у виділенні Україні 9 мільярдів доларів на місяць, бо вони підуть одразу до реального товарного ринку та фінансового сектору економіки України.

"Звичайно, Захід це не влаштовує, для нього було б краще (і для України теж), якби на перший план вийшли не кредити, а інвестиції в українську економіку. По-перше, прямі іноземні інвестиції – це довгі гроші. По-друге, з ними на наші підприємства прийдуть найсучасніші технології та якісне обладнання. По-третє, інвестиції – найефективніший метод боротьби з корупцією", — стверджує Гончаров.

Зростання курсу долара, яке на думку експертів неминуче, спричинить низку неприємних наслідків для українців.

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#НБУ #Курс долара #курс долара. курс євро