Курс долара на середину жовтня – експерт дав прогноз чого чекати від курсу

Долару передбачили короткочасну стабільність

Мобілізація в Росії мала серйозний, але короткочасний вплив на курс долара до гривні, хоча й девальвувала останню на чорному ринку до 45 гривень, згодом іноземна валюта впала до приблизно 43 гривень.

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука "Телеграфу", на період до середини жовтня він чекає на курс у межах 43,5-44 гривень за долар, правда за однієї умови.

"Якщо не трапиться жодних форс-мажорних обставин, насамперед у військовій сфері. Якщо все буде порівняно стабільно, долар не повинен бути вищим за 43,5-44 гривні в найближчі 2 тижні", — підкреслив експерт.

За словами співрозмовника "Телеграфа", на курс надають постійний вплив такі фактори як дефіцит готівкової валюти та зростання готівкової гривні, що запускається в обіг.

"Держава друкує гривню для виплат зарплат військовим та пенсій пенсіонерам, чимала її частина в результаті перетікає на валютний ринок, де люди намагаються купити долар. Попит перевищує пропозицію та курс зростає ще сильніше. Цей дефіцит намагається покрити своїми валютними аукціонами НБУ", — пояснює Кушнірук. безперервний процес тиску емісії гривні та попиту на курс долара.

У той же час, на думку економічного експерта Данила Моніна, вже до кінця вересня долар може зрости до 45 гривень.