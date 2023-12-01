Новий сезон вітрів та опадів? Якою буде погода у Києві на вихідних

Максимальні пориви вітру будуть у неділю

У столиці України який день поспіль йдуть дощі зі снігом та тримається хмарність. Синоптики попереджають, що, окрім цих погодних явищ, настрій містянам на вихідних також може зіпсувати вітер.

Як мовиться на синоптичному ресурсі Meteofor, протягом трьох найближчих днів малоймовірно, що небо роз'ясниться. Температура вдень не сягатиме вище +2 градусів.

1 грудня, у п'ятницю, у місті протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг з дощем вранці зменшить свою інтенсивність. Вдень температура повітря становитиме +1 градус, але вночі було -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — помірні 6 м/с.

У суботу, 2 грудня, весь день у Києві буде хмарним. Вночі йтиме сніг з дощем. Вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися. Удень температура прогнозується -1 градус, але вночі — -1°C. Протягом ночі-ранку у місті дутимуть помірні вітри — 7 м/с.

В останній день вихідних, 3 грудня, протягом ночі ще йтимуть опади, однак більша частина доби очікується сухою. Температура повітря вдень та вночі охолоне до 0 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у зранку і до вечора — сильні-міцні 11-14 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка погода очікується в Україні взимку 2023-2024 року за прогнозами синоптиків.