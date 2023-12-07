Більше 21 тисячі гривень за однієї умови: хто з військових має право на виплату допомоги

Сума для всіх бійців убде різна

Бійці, які служать в Збройних Силах України, мають право не лише на місячне грошове забезпечення. Додаткові кошти вони можуть отримати й за перший контракт.

На розмір такого нарахування впливатиме звання, яке матиме військовослужбовець, як мовиться в постанові "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". Максимальну виплату отримають особи офіцерського складу.

Розмір ОГД у 2023 році становитиме

особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (21 472 грн);

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (21 472 грн); особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 156 грн);

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (24 156 грн); особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн).

Особи, які мають право на виплату допомоги:

бійці, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;

військові, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки й більше;

особи, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу строком на 1 рік і більше;

військовослужбовці, які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на сержантські та старшинські посади, військові офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів та військових кафедр, за умови початку виконання обов’язків за цими посадами.

Які критерії для отримання нарахування:

Документи, що необхідні для здійснення виплати — рапорт командира та документ на призначення посади. Однак є ще 2 умови, а саме, військовий отримає тільки тоді допомогу, якщо перший контракт набрав чинності та боєць почав виконувати свої обов'язки за посадою на підставі наказу.

Водночас бійці, що навчаються у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових коледжах чи навчальних частинах, отримають виплати у разі укладення першого контракту після закінчення навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що поранені військові мають право на компенсацію.